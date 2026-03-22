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Luis Rioja pretende que el Valencia CF vaya a más: "queremos agrandar el casillero de puntos"

El extremo, con su asistencia a Ramazani frente al Sevilla, anima a su equipo a mirar hacia arriba y no conformarse solo con huir del descenso

Rioja y Duro se abrazan con Ramazani

Rioja y Duro se abrazan con Ramazani / LaLiga

Rafa Esteve

Rafa Esteve

València

Luis Rioja es una de las esperanzas a las que se agarra el Valencia para mirar hacia arriba y, por qué no, soñar con Europa. El extremo, ya sea desde el banquillo o partiendo desde la titularidad, es un arma de muchísimo peligro para los adversarios, y Carlos Corberán lo considera uno de los recursos más fiables por cómo apura la banda derecha y amenaza con su zancada.

La aportación del andaluz en el Ramón Sánchez Pizjuán fue trascendental: asistió a Ramazani en el 0-2 mediante un centro milimétrico que acabó en el fondo de las mallas. Además, se convirtió en un dolor de muelas para el Sevilla, incapaz de frenar a un Rioja que sueña con jugar Europa con la camiseta del Valencia.

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Las palabras de Luis Rioja

No obstante, según comentó en VCF Media, no ve más allá del Celta, pese a que se sintió muy feliz por el asalto de su equipo al Ramón Sánchez Pizjuán. “El equipo ha hecho un partido muy completo, muy competido. Estamos felices y esperemos darle continuidad al gran trabajo de hoy. Vamos a tener días para trabajar bien el próximo partido, va a ser un rival muy fuerte. Ahora, es momento de descansar y de disfrutar de esta victoria y a ir a por el RC Celta de Vigo y queremos seguir agrandando el casillero de los tres puntos”, comentó.

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