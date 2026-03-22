Mario Domínguez rescata un punto para el Valencia Mestalla

El Valencia Mestalla no pasó del empate este domingo en su partido correspondiente a la jornada 28 del grupo tres de Segunda Federació ante el Atlètic Lleida. Alya Cámara adelantó al conjunto catalán en los primeros minutos de la segunda mitad y Mario Domínguez, desde el punto de penalti, rescató un punto para los de Miguel Ángel Angulo que siguen en una situación muy comprometida.

El inicio del partido fue de dominio del Lleida, que pudo marcar en alguna ocasión pero se topó con un seguro Raúl Jiménez. Los avances del Mestalla apenas creaban peligro. Con el paso de los minutos el equipo de Angulo fue encontrándose más cómodo y las tornas cambiaron antes del descanso, aunque sin que ninguno de los dos equipos consiguiera perforar la portería rival. Aimar Blázquez y Mario Domínguez rondaron al guardameta local pero sin suerte.

Jarro de agua fría nada más arrancar la primera mitad

La dinámica ascendente no tuvo continuidad tras el descanso y fue el Atlètic Lleida quien se adelantó a las primeras de cambio. Alya Cámara se vio favorecido por un rebote para quedarse solo ante Raúl Jiménez, que no pudo hacer nada. El tanto espoleó el equipo local que tuvo nuevas ocasiones que desbarató un inspirado Raúl Jiménez.

De nuevo de menos a más y premio

Como ya había ocurrido en la primera mitad, el Mestalla fue de menos a más con el paso de los minutos y comenzó a crear peligro en la portería rival. Además, los cambios le sentaron bien al filial valencianista, que se encontró con un penalti a favor por manos dentro del área. Mario Domínguez asumió la responsabilidad y no falló desde los once metros.

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Once inicial / VCF

Con el pitido final, un punto insuficiente para el Mestalla, que sigue coqueteando con los puestos de descenso y encadena ya muchas jornadas sin conocer la victoria.