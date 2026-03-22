Sevilla marca el camino hasta final de temporada

Una semana después de que el Valencia CF diera la sensación de dar por cerrada la campaña 2025/26 en el Carlos Tartiere, donde perdió con los brazos caídos ante un Real Oviedo que este sábado se llevó cuatro goles en el saco de Orriols, anoche hubo reacción en el Ramón Sánchez Pizjuán. La victoria en el estadio sevillista traslada todas las preocupaciones sobre un hipotético descenso al Sevilla y a los que le siguen por debajo y abre una puerta de esperanza europea. Eso sí, como recalcó Hugo Duro instantes después de asegurarse los tres puntos, siempre que se continúe por el camino del compromiso visto en Nervión.

A falta de un discurso oficial público, claro y conciso por parte de alguno de los principales dirigentes del club en València, bien el CEO de Fútbol, Ron Gourlay, bien el director general, Javier Solís, los futbolistas y el entrenador son los que reciben y contestan a las preguntas sobre el objetivo. Días antes de la visita a Mestalla del Alavés, Carlos Corberán indicó que lo desea que su equipo persiga de aquí a final de curso es mantener la "dinámica de la segunda vuelta". Lo cierto es que por esa senda el conjunto blanquinegro aumentaría en buena medida sus opciones de terminar LaLiga entre siete u ocho primeros.

El triunfo en el Pizjuán con goles del propio Duro y Largie Ramazani (0-2), de hecho, ha servido para que todavía con nueve jornadas por delante -la mitad menos una de una vuelta completa- el equipo haya superado ya los puntos de la primera vuelta del torneo. Entonces, el Valencia se quedó con apenas 17 unidades gracias a tres victorias, ocho empates y ocho derrotas. En el segundo asalto de LaLiga, en cambio, los murciélagos han doblado las victorias (8) y han reducido a la mitad las derrotas. Con 18 puntos, el equipo marcha quinto en la clasificación de esta segunda parte del campeonato, iniciada a mediados de enero. En la real, es undécimo con 35.

Clasificación de la segunda vuelta desde que se jugó la jornada 20 a mediados de enero / whoscored.com

A tres puntos de las plazas séptima y octava

Las seis victorias -Sevilla, Alavés, Osasuna, Levante, Espanyol y Getafe- permiten al conjunto de Mestalla poder mirar más hacia arriba que hacia abajo, una liberación mental para el grupo de jugadores, que no ha podido hacerlo hasta la recta final de la temporada. Pese al traspié con el Oviedo, colista, el triunfo y lo apretado de la clasificación en la amplia zona media, el Valencia se sitúa hoy más cerca de las posiciones séptima y octava que de la decimoséptima, la primera que garantiza la continuidad en Primera. Ahora, el límite de la salvación lo marca el Alavés con 28 puntos. Si los vitorianos puntúan este domingo en Vigo ante el Celta, la barrera ascenderá a las 29 unidades del Elche, o del mismo equipo de Quique Sánchez Flores si el resultado de Balaídos es un empate.

Por arriba, sin embargo, tras la derrota de la Real Sociedad en Vila-real y la del Espanyol en su feudo ante el Getafe, las plazas séptima y octava están a solo tres puntos de los 35 que ha obtenido el Valencia en 29 jornadas. Posiciones que ocupan la Real y el 'Geta' de José Bordalás, respectivamente. Por delante de los de Corberán aún se hallan Osasuna y Espanyol, ambos con 37 puntos. Todavía está por ver si estas dos posiciones se confirman como europeas, aunque las posibilidades de que, al menos, la séptima sí lo sea a final de curso son elevadas. Los equipos españoles han tomado ventaja a los alemanes para llevarse la quinta plaza extra de Champions. Además, si el Atlético de Madrid conquista la Copa en la final del 18 de abril contra la Real, la octava también lo sería. En concreto, la de UEFA Conference League.

Los pesos pesados hablan de Europa

Los futbolistas y el entrenador, tocados en su orgullo por la inesperada debacle de Oviedo, han dado un paso al frente en Sevilla. Después de la victoria, pesos pesados del vestuario como Hugo Duro y Luis Rioja han respondido afirmativamente preguntados por la lucha por uno de los últimos billetes europeos.

Hugo Duro, además, ha verbalizado lo que el cuerpo técnico trasmite de puertas para adentro. La actitud del Tartiere no llevará más que a verse en problemas. Sin embargo, la entrega "durante 90 minutos" del Pizjuán es la única vía para poder optar a un sitio entre los siete u ocho primeros de LaLiga.

“Hemos hecho una primera parte espectacular de ritmo, presión… Veníamos de un resultado con falta de actitud o relajación y teníamos que darle la vuelta. Así que hemos competido como animales durante 90 minutos", dijo el delantero en los micrófonos de Movistar + tras el partido en tierras hispalenses, que confirmó que dentro del vestuario se ha hablado de cuál es la forma de dar alguna alegría a los aficionados del Valencia: "Sí hemos hablado: no se puede permitir lo de Oviedo porque al final puedes perder. No podemos dejarnos ganar en el campo. Si pierdes dejando todo, mala suerte; corriendo y haciendo cosas bien es muy difícil ganarnos".

Luis Rioja, mientras tanto, indicó en 'Tribuna Deportiva' que el equipo dio "un paso importante" y, cuestionado por Europa respondió: "Tenemos 15 días para competir ante un rival que está en Europa -Celta de Vigo, próximo rival en Mestalla tras el parón-, y queremos salir de casa con 38 puntos. Debemos exigirnos porque este escudo lo requiere, hay que salir a competir y ganar cada partido".

Rioja y Duro se abrazan con Ramazani / LaLiga

Discurso en consonancia con el mensaje del entrenador

Las palabras de Rioja van en la línea de lo dicho por Hugo Duro: "Europa no se puede quedar en palabras, hay que correr y ser 11 guerreros como hoy en Sevilla". Y, sobre todo, con las del entrenador, quien apunta a continuar en la tarea de hacer una segunda vuelta digna del Valencia CF. "Pelearemos por ganar cada partido de aquí a final de temporada, es el objetivo y ambición que tenemos. Ni relajación ni conformismo. Jugamos ahora contra el Celta y, a darlo todo. Nuestro objetivo es hacer partidos como el de hoy, en los que el equipo da pasos adelante y juega como quiere jugar. Ahora a descansar, preparar el siguiente partido e ir a por los tres puntos", indicó Corberán.

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Puede saber a poco, o a ausencia de concreción, lo dicho por los profesionales del vestuario, técnico y jugadores, pero es más del discurso público que ha emanado de sus superiores en el club, los dirigentes. Javier Solís no se pronuncia desde hace más de 15 meses y cada vez que lo ha hecho Ron Gourlay ha sido para suavizar el famoso "volver a la élite europea" del comunicado de finales de mayo de 2025. El escocés ha hablado de Europa... para el verano de 2027, justo para la inauguración del Nou Mestalla, y el trascurso de cuatro mercados. Ya llevan dos utilizados. De momento, Sevilla marca un camino inmediato que no marca el club.