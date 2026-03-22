El Celta pierde a uno de sus mejores jugadores a dos semanas de medirse al Valencia

La lesión de Andrei Radu ha encendido las alarmas en el RC Celta de Vigo en un momento clave de la temporada. El guardameta, indiscutible bajo palos y uno de los nombres propios del equipo este curso, sufre molestias en el gemelo derecho y queda pendiente de pruebas médicas que determinen el alcance exacto de la dolencia, aunque no hay optimismo en Balaídos.

A dos semanas del regreso de LaLiga tras el parón de selecciones, la preocupación crece en el conjunto vigués. No parece grave, pero de momento habrá que esperar a las pruebas de este lunes. El calendario señala un compromiso exigente ante el Valencia CF, un duelo en el que la presencia del portero rumano está en entredicho. Aunque el club no ha ofrecido aún un parte definitivo, este tipo de lesiones musculares suelen requerir cautela, especialmente en una posición que exige máxima explosividad en cada acción.

VIGO, 22/03/2026.- El delantero del Alavés Antonio Ángel Pérez, celebra su gol contra el Celta de Vigo, durante el partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports que disputan en el Estadio Abanca Balaídos de Vigo, Galicia, este domingo. EFE/ Salvador Sas / Salvador Sas / EFE

La posible ausencia de Radu supondría un contratiempo significativo para el Celta, que ha encontrado en el arquero una pieza clave para sostener su rendimiento competitivo. Su regularidad y capacidad de intervención han sido determinantes en varios encuentros, consolidándolo como uno de los jugadores más fiables del equipo.

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Mientras tanto, el cuerpo técnico permanece a la espera de los resultados médicos que clarifiquen los plazos de recuperación. En función del diagnóstico, el escenario podría variar desde una recuperación a contrarreloj hasta una baja más prolongada que obligue a reconfigurar la portería celeste en un tramo decisivo del campeonato. El partido frente al conjunto dirigido por Carlos Corberán asoma ya en el horizonte con la incertidumbre de si el Celta podrá contar con uno de sus pilares esta temporada.