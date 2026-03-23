El calendario que decide Europa para el Valencia CF: claves, duelos directos y un cierre de vértigo

No hay margen y tampoco excusas después de los últimos resultados del equipo en LaLiga. El Valencia CF encara el tramo decisivo de la temporada con un objetivo claro: Europa. Más allá de que desde el club, Corberán semana tras semana se limite a decir que el objetivo es "el próximo partido" la clasificación se empeña en poner de manifiesto que luchar por algo más de la permanencia es posible. Tras el último parón FIFA, el equipo valencianista se encuentra a seis puntos de la sexta plaza, que ocupa el Real Club Celta de Vigo. No es una distancia insalvable pero tampoco pequeña. Obliga a acertar y a no dejarse puntos por el camino como en el Tartiere.

El Valencia necesita encadenar victorias para acercarse a los puestos europeos. / EFE

Este es el calendario del Valencia CF hasta final de Liga: Nueve finales con Europa en el horizonte

El análisis es claro. El Valencia tiene partidos accesibles pero también escenarios exigentes, pero, sobre todo, hay una idea que lo resume todo: la regularidad marcará el objetivo. Al Valencia CF de Corberán ya no le basta solo con lo que hace en Mestalla. Más aún después de haberse desbloqueado lejos de casa con victorias en Getafe, Orriols y Sevilla. Hay que sumar cada semana.

Jornada 30: Valencia CF – Real Celta

El primer paso no puede ser más trascendental. Valencia CF – Celta. Un duelo directo si la exigencia es Europa. Un partido que vale más de tres puntos. Ganar supondría recortar distancias y meter presión a la sexta plaza, que podría ponerse a tres puntos. Perder, en cambio, complicaría mucho el objetivo europeo y habría que esperar al baile de plazas. En este caso Mestalla dictará sentencia en un choque de máxima tensión.

Jornada 31: Elche CF – Valencia CF

El siguiente reto llega fuera de casa y no será sencillo. El derbi ante el Elche siempre tiene un componente emocional distinto, unido a que los franjiverdes se encuentran en plena pelea por la permanencia en Primera División. El Valencia tendrá que competir al máximo si quiere mantener la inercia. Porque en este tramo, cualquier tropiezo pesa el doble.

El delantero belga del Valencia, Largie Ramazani (c), disputa el balón ante los jugadores del Elche, Federico Redondo (i) y Victor Chust, durante el partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports que disputan el Valencia CFy el Elche CF este sábado, en el estadio de Mestalla. EFE/ Biel Aliño / Biel Aliño / EFE

Jornada 32: RCD Mallorca – Valencia CF

Son de esos partidos trampa. Campo complicado, rival rocoso y pocos espacios. El Mallorca suele hacer partidos largos, incómodos. Aquí se mide la madurez del equipo en otro escenario que estará con el fantasma del descenso en el cuello.

Jornada 33: Valencia CF – Girona FC

Vuelta a casa y partido clave. El Girona es un equipo que propone, que arriesga, que deja espacios y que podría meterse en el lío por clasificarse a Europa. Un escenario que puede beneficiar al Valencia si logra imponer su ritmo. Aquí, más que nunca, Mestalla debe empujar.

Jornada 34: Valencia CF – Atlético de Madrid

Uno de los partidos más duros del calendario. El Atlético exige concentración total y no perdona errores. Será una prueba de ambición. De saber hasta dónde puede llegar este Valencia en su lucha por Europa. Otro factor clave pueden ser las andanzas de los de Simeone, sobre todo, en Champions League, ya que estaría en plenas semifinales.

Jornada 35: Athletic Club – Valencia CF

Otro escenario de máxima exigencia. San Mamés aprieta. El Athletic compite y querrá colarse en la carrera por Europa en el último curso de Ernesto Valverde al frente del equipo.

Jornada 36: Valencia CF – Rayo Vallecano

En este tipo de tramos, hay encuentros que se convierten en obligatorios. Este es uno de ellos. En casa, ante el Rayo, el Valencia debe sumar. Sin excusas

Jornada 37: Real Sociedad – Valencia CF

Penúltima jornada y posiblemente, con todo en juego. La Real Sociedad es un rival directo, un equipo competitivo y difícil. Llegar aquí con opciones dependerá de todo lo anterior. Pero si llega vivo, el Valencia tendrá una oportunidad real.

Jornada 38: Valencia CF – FC Barcelona

El final será en casa. Ante un FC Barcelona que podría ser más accesible en caso de haber cerrado el título de Liga semanas antes con jugadores ya en 'Modo Mundial'. El calendario ha querido que todo se decida en Mestalla. Y eso, en un club como el Valencia, siempre tiene un componente especial.

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Europa, a tiro… si no falla ahora

Seis puntos no son nada en nueve jornadas. Pero tampoco son poco. El Valencia necesita encadenar resultados y responder cuando más importa. El calendario está ahí. Exigente. Complejo. Pero también lleno de oportunidades. Europa no es un sueño lejano y es una posibilidad real después de más de un lustro sin ella en Mestalla.