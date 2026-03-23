Gran día para la portería del Valencia CF: De Antonio Sivera a Vicent Abril

Los sueños están para cumplirlos. Vicent Abril se ha incorporado este lunes por primera vez en su carrera deportiva a la concentración de la selección española sub-21. El joven portero del Valencia CF ha arrancado este mediodía en el Hotel AC La Finca su nuevo reto con la Roja para los partidos de clasificación del Europeo de la categoría de 2027 contra Chipre (viernes 27, a las 17 horas, en Lárnaca) y la Federación de Kosovo (martes 31, Centro Deportivo Alcalá de Henares, 20:30 horas).

Avalado por una gran temporada a nivel de club y selección, Vicent espera aprovechar este doble duelo oficial con un objetivo: debutar con la Sub-21 y seguir creciendo como portero de élite.

YAREK Y VICENT ABRIL SE REENCUENTRAN / RFEF

Su proyección está al alcance de muy pocos. Para encontrar el último portero del Valencia que fue convocado por la Sub-21 española hay que remontarse al 22 de marzo de 2017. Antonio Sivera, todavía en las filas del Valencia Mestalla de Curro Torres y habitual en las listas de la Sub-19, fue convocado por Albert Celades para cubir el ascenso de Kepa Arrizabalaga a la Absoluta por la lesión de Pepe Reina. La lástima es que en ninguno de aquellos dos partidos contra Italia y Dinamarca tuvo la suerte de estrenarse con minutos.

Sivera firmó por el Deportivo Alavés en aquel verano de 2017 y, esta vez sí, debutó con la Sub-21 meses después (en septiembre de 2017) ya como portero babazorro. Casi diez años después, Vicent sigue sus pasos a nivel en las categorías inferiores de la Roja. El plan del Valencia con Vicent, lejos de lo que sucedió con Sivera con un traspaso de cuatro temporada, es cederlo en la 26/27 para que siga quemando etapas. Hay consenso: es el portero del futuro.

Renovado hasta 2028+1

Vicent Abril (generación de 2005) es uno de los activos con mayor porvenir de la Academia blanquinegra y sigue dando pasos firmes convertido en un fijo de la selección española y de los entrenamientos de Carlos Corberán. El pasado verano renovó su contrato hasta el 30 de junio de 2028 más uno opcional (2029), por lo que seguirá vinculado como mínimo tres años más.

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De México a Chile

El guardameta, en dinámica de primer equipo desde juveniles, dejó buenas sensaciones en la pretemporada con Corberán y se ha consolidado en el filial en su segunda temporada a las órdenes de Miguel Ángel Angulo. Además, ya sabe lo que es entrar en convocatorias con el primer equipo y debutó en un amistoso contra México el pasado octubre de 2024. Esta temporada viajó a Chile para jugar el Mundial Sub-20 con España.