El Olympique de Marsella anuncia la salida del exvalencianista Pablo Longoria... ¿busca nuevo club?

El ciclo de Pablo Longoria en el Olympique de Marsella ha llegado a su final. El dirigente asturiano, ex del Valencia CF, dejó oficialmente su cargo este lunes tras semanas apartado de sus funciones y después de una profunda reestructuración interna en el club francés. La entidad comunicó su salida con un mensaje de agradecimiento por los seis años de trabajo, mientras el directivo español ya aparece en el radar de varios proyectos europeos.

“El OM desea reconocer el compromiso y la pasión de Pablo Longoria, así como el trabajo realizado durante los últimos seis años al servicio del club”, señaló el Olympique en su comunicado oficial, deseándole “lo mejor” en su próxima etapa profesional. El propio Longoria respondió con una despedida marcada por la gratitud hacia trabajadores, jugadores y aficionados que le acompañaron durante su etapa en el Vélodrome.

Un presidente joven que marcó una etapa

Longoria llegó al Marsella en 2020 como director deportivo y en 2021 asumió la presidencia con solo 35 años, convirtiéndose en uno de los dirigentes más jóvenes del fútbol europeo. Desde entonces, lideró una profunda reconstrucción deportiva e institucional que devolvió al club a la pelea por Europa y reforzó su competitividad frente a la hegemonía del PSG.

Durante su mandato, el OM apostó por una plantilla más ambiciosa, con fichajes de impacto y una política clara de captación de talento joven. Esa mezcla permitió al conjunto marsellés mantenerse en los puestos altos de la Ligue 1 y asegurar con frecuencia su presencia en competiciones europeas, consolidándose como uno de los proyectos más sólidos del fútbol francés en los últimos años.

Un antes y un después que ha podido determinar su salida. La temporada 2025-26 estuvo marcada por la inestabilidad institucional. La eliminación europea, los malos resultados y los cambios en la estructura deportiva terminaron debilitando su posición. El propietario del club reordenó el organigrama y redujo su influencia, lo que abrió la puerta a una negociación para su salida definitiva. Finalmente, el Marsella nombró una dirección interina mientras busca un nuevo presidente, cerrando así una etapa que, pese a las turbulencias finales, dejó al club con mayor estabilidad económica y deportiva que la encontrada por el exvalencianista.

¿Destino en España… o nuevo proyecto europeo?

A sus 40 años, Longoria vuelve al mercado con un perfil muy cotizado: conocimiento del scouting internacional, experiencia institucional y una red de contactos consolidada. Su nombre ya ha sido vinculado en el pasado a clubes de LaLiga, donde dejó huella como director deportivo antes de aterrizar en Francia.

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Marcelino, Longoria y Matey Alemany en su etapa en el Valencia CF / Ignacio Hernández

El fútbol europeo se mueve rápido… y Longoria también. Su etapa en Marsella ya es historia (de la buena). La pregunta ahora es: ¿quién será el próximo club en confiar en uno de los ejecutivos más influyentes del fútbol continental?, ¿estaría dispuesto a regresar al Valencia CF? El tiempo dirá cuál es su próximo destino.