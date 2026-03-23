Roman Yaremchuk volverá a Valencia

Roman Yaremchuk guarda cierto cariño en Valencia. El delantero ucraniano, actualmente en el Olympique de Lyon, defendió los colores blanquinegros durante la temporada 2023/24, cuando llegó a Mestalla el último día de mercado cedido por el Brujas y terminó cuajando una buena temporada bajo las órdenes de Rubén Baraja.

Aunque sus cifras no fueron impactantes (marcó tres goles en Liga y uno en Copa del Rey), el valencianismo guarda un buen recuerdo del ariete y de su rendimiento. Roman fue un delantero trabajador, sacrificado sobre el terreno de juego y que aportó bastante más de lo que marcan las cifras. Su mejor momento fue el gol que le anotó al Real Madrid para poner el momentáneo 2-0 en un partido que terminó empate a dos.

Aunque se rumoreó con su continuidad cuando finalizó la temporada, el Valencia no quiso apostar económicamente por el jugador y terminó haciendo las maletas rumbo al Olympiacos. Actualmente está cedido en el Olympique de Lyon donde está teniendo protagonismo.

Regreso a Valencia

Este jueves, Yaremchuk regresa a Valencia para una cita trascendental. La Selección de Ucrania, en la que él está convocado, disputa en el Ciutat de Valencia el primer partido de la repesca de cara al Mundial de 2026 frente a Suecia (20:45h).

En caso de lograr el pase, el feudo levantinista volverá a albergar un segundo y decisivo partido donde Ucrania se jugaría el billete directo al Mundial ante el ganador del duelo entre Polonia y Albania. Incluso en el supuesto de no superar el primer cruce, el estadio acogería un segundo compromiso de carácter amistoso frente al perdedor de la otra eliminatoria, garantizando así una doble jornada de fútbol internacional en València que tendrían lugar el 31 de marzo a las 20:45 horas.

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Yaremchuk, hablando en un entreno con Baraja. // SD / Pascual Calabuig

Gyokeres y Elanga en el Ciutat

Yaremchuk, Dobvyk o Tsygankov son algunos de los nombres destacados de los que podrá disfrutar el Ciutat de València por parte de la selección ucraniana, mientras que del combinado sueco se presentarán como grandes estrellas el '9' del Arsenal, Viktor Gyokeres, y el extremo del Newcastle, Anthony Elanga.