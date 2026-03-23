Marruecos convoca a un canterano valencianista

La cantera del Valencia CF sigue generando internacionales con las categorías inferiores de distintos países. Aunque España es el principal, otras como Chipre o Rumanía tienen representación, mientras que Marruecos tiene varias joyas de la Ciudad Deportiva de Paterna.

En los últimos años ha brillado con fuerza Ismail El Aoud, siendo de los jugadores más destacados del conjunto norafricano en campeonatos munciales tanto Sub17 como Sub20, exhibiendo grandes habilidades para el regate y muy buenos recursos técnicos. Pero no es el único talento que se cría en la Academia valencianista.

Central del Cadete A

Para el último parón, la Selección Nacional de Marruecos Sub-16 ha citado de nuevo a Anas El Magouri, talentoso jugador de la Generación de 2010. Futbolista del VCF Cadete A, que se desenvuelve en la posición de defensa central, cumple su segunda temporada en la Academia VCF, es un habitual de las convocatorias, de hecho ya participó la temporada pasada.

La Academia del Valencia CF está representada por El Magouri en la convocatoria de la Selección Nacional de Marruecos Sub-16 que del 23 al 31 de marzo realiza un Training Camp y, además, tres partidos amistosos en Antalya (Turquía).

PARTIDOS

- 25.03 Noruega - Marruecos

- 28.03 Marruecos - Turquía

- 30.03 Marruecos - Ucrania