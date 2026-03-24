Cita en Paterna: Kiat Lim, Ron Gourlay y Carlos Corberán

El presidente del Valencia CF, Kiat Lim, ha llegado a las once y media de la mañana a la Ciutat Esportiva de Paterna, donde mantendrá una reunión con los principales responsables deportivos del equipo: el CEO de Fútbol, Ron Gourlay, y el entrenador, Carlos Corberán. Con muchos asuntos pendientes encima de la mesa y con la temporada por acabar, la planificación de la próxima plantilla y la capacidad económica con la que se podrá llevar adelante es uno de los temas sustanciales que los ejecutivos en València quieren tratar con el hijo de Peter Lim, máximo accionista de la entidad desde octubre de 2014.

En cuanto a la planficación, una cuestión primordial consiste en el nombramiento de un director deportivo/secretario técnico que conozca el mercado y el idioma español, y con ello pueda descargar de trabajo al entrenador, implicado en este terreno desde en los últimos dos mercados ante la ausencia de dicha figura en la entidad blanquinegra. Al respecto de esto, Gourlay lo bautizó como "fase 2" y se dio un margen de dos meses para completarla que está a punto de expirar.

Prácticamente 100 días después de su última aparición en la ciudad, el presidente, quien no ha visto ni un solo partido del equipo desde el palco de Mestalla desde que asumió el cargo en marzo de 2025, vuelve a Paterna a pasar revista de la situación de equipo y club.

Por supuesto, la otra gran razón por la que Kiat Lim está de vuelta por la ciudad pasa por las obras del nuevo estadio. El Nou Mestalla se programó tras la concesión de las fichas urbanísticas por parte del Ayuntamiento de València para el verano de 2027 y el presidente desea comprobar los avances en la construcción de la obra.

El singapurense ya visitó hace algunos años la obra, paralizada, cuando fue nombrado consejero del club, pero ahora, por primera vez, Kiat visitará el estadio con las obras reanudadas desde enero de 2025. Cabe recordar que el futuro estadio valencianista está en pleno proceso de convertirse en sede del Mundial 2030 que se celebra en España, Portugal y Marruecos.

Más reuniones previstas en el club

La última vez que Lim se pasó por Paterna para estar con los responsables del equipo fue el 17 de diciembre, cuando se celebró la Junta general de accionistas del club. Ese día, por la tarde noche, el presidente del Consejo de administración del club se dejó ver en los terrenos de entrenamiento del primer equipo y la escuela del Valencia CF.

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Durante las próximas horas, antes de regresar a Singapur, se sucederán más reuniones en la ciudad con ejecutivos del club, entre ellos, el director general, Javier Solís.