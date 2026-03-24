ENCUESTA | Si fueras director deportivo del Valencia, ¿estos nueve futbolistas seguirían en el equipo?

El Valencia CF está a punto de entrar en abril, a solo tres meses del cambio de temporada futbolística, y gran parte de la planificación de plantilla de la próxima temporada está por concretarse. Más allá del capítulo de fichajes, en el que podrían encuadrarse varios de los siguientes nombres, la continuidad de los jugadores del actual equipo se presenta como un asunto capital. En la rueda de prensa posmercado el CEO de Fútbol, Ron Gourlay, habló del plazo de dos meses para cerrar la contratación de un director deportivo/secretario técnico que conociese ampliamente el mercado español, así como para avanzar en las conversaciones de futuro con jugadores como Guido Rodríguez, Stole Dimitrievski o Thierry Rendall. Como ellos tres, hay un total de nueve jugadores sin contrato asegurado para la próxima temporada, y hasta la fecha los avances no han sido especialmente significativos.

El rendimiento de hombres como el portero Dimitrievski o los centrales Unai Cömert y Eray Cömert hace que la opinión del cuerpo técnico sea positiva, aunque las decisiones finales están a expensas del nivel de inversión que desde el club se pretenda asumir para mejorar la plantilla y, a la postre, saber si podrán contemplarse alternativas de mayor calidad. Por ello, las reuniones de estas horas con el presidente, Kiat Lim, van a resultar claves para que en adelante Gourlay ataque definitivamente las operaciones de continuidad que se hayan decidido. A todo esto, además, falta por acoplar la pieza del secretario técnico que ayude al ejecutivo escocés a acometer este trabajo.

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Lo cierto es que el Valencia maneja 'piezas no seguras' en todas las posiciones del 'puzle' de plantilla. Desde la portería, donde el panorama parece más claro, hasta la delantera con el mediapunta Lucas Beltrán y el extremo Largie Ramazani. SUPER cuestiona a los lectores qué decisión tomarían con el futuro de cada uno de los nueve futbolistas en esta tesitura: Julen Agirrezabala, Stole Dimitrievski, Thierry Rendall, Renzo Saravia, Unai Núñez, Eray Cömert, Guido Rodríguez, Lucas Beltrán y Largie Ramazani.

Vota en nuestra encuesta, ¿conforme al rendimiento de los futbolistas y el Valencia CF que te gustaría ver el próximo año, los renovarías o intentarías hacerte con ellos para el curso 26/27?

<noiframe><ul><li>Thierry Rendall: ¿Renovarías el contrato de Thierry?</li><li>Unai Núñez: ¿Pagarías un traspaso al Celta por Unai?</li><li>Guido Rodríguez: ¿Intentarías fichar como agente libre a Guido?</li><li>Stole Dimitrievski: ¿Ejecutarías la opción de ampliar dos años el contrato del portero con aumento salarial?</li><li>Eray Cömert: ¿Renovarías el contrato de Cömert?</li><li>Julen Agirrezabala: Existe una opción de compra de 12 millones para quedárselo en propiedad, ¿la ejecutarías?</li><li>Largie Ramazani: ¿Intentarías fichar del Leeds al extremo belga?</li><li>Lucas Beltrán: ¿Interarías fichar de la Fiorentina a Beltrán?</li><li>Renzo Saravia: ¿Le darías la oportunidad de mostrarse la próxima temporada con un nuevo contrato?</li></ul></noiframe>

Los nombres propios

Cada nombre propio tiene su casuística:

Aguirrezabala: Podría decirse que el suyo es el asunto más aclarado de los nueve. Con la lesión sufrida y el buen rendimiento de Dimitrievski, todo hace indicar que el Valencia no invertirá en él los 12 millones fijados en su opción de compra el pasado verano en la cesión por parte del Athletic Club.

Podría decirse que el suyo es de los nueve. Con la lesión sufrida y el buen rendimiento de Dimitrievski, todo hace indicar que el pasado verano en la cesión por parte del Athletic Club. Dimitrievski: El normacedonio tiene dos años más en el contrato, aunque deben ejecutarse aumentando directamente su salario en una cantidad que ronda los 350 000 euros. En principio, no se antoja una suma insalvable, y menos viendo lo que está aportando el portero en esta segunda vuelta.

El normacedonio tiene en una cantidad que ronda los 350 000 euros. En principio, no se antoja una suma insalvable, y menos viendo lo que está aportando el portero en esta segunda vuelta. Thierry Rendall: Las lesiones del portugués llevaron al club a fichar a Renzo Saravia como 'temporero' hace justo un mes. Foulquier tiene un año de contrato por delante, el de Thierry expira el 30 de junio y el Valencia debe decidir si lo renueva dándole una oportunidad extra o considera que el ciclo de 'Titi' en València seha acabado.

Las del portugués llevaron al club a fichar a Renzo Saravia como 'temporero' hace justo un mes. y el Valencia debe decidir si lo renueva dándole una oportunidad extra o considera que el ciclo de 'Titi' en València seha acabado. Eray Cömert: Hasta finales de 2025 nadie apostaba a su continuidad tras tres temporadas sin mostrar la capacidad que se le ha visto en la segunda parte de esta última. En concreto, desde su titularidad ante el Espanyol a finales de enero. Acaba contrato el 30 de junio y equipos de Italia y Turquía siguen su temporada como valencianista.

Hasta finales de 2025 nadie apostaba a su continuidad En concreto, desde su a finales de enero. Acaba contrato el 30 de junio y equipos de Italia y Turquía siguen su temporada como valencianista. Unai Núñez: Fichaje de enero que está sobresaliendo como central o lateral de urgencias. Está cedido por el Celta, donde tiene contrato hasta junio de 2027. El principal escollo es un salario alto, si bien, el Valencia le abrió una puerta para regresar de Italia cuando era su deseo y Unai podría ajustar a la baja sus condiciones en un contrato de larga duración. Habrá que negociar con los celestes, que no pusieron trabas a su cesión este invierno.

Fichaje de enero que está Está cedido por el Celta, donde tiene contrato hasta junio de 2027. El principal escollo es un cuando era su deseo y Unai podría ajustar a la baja sus condiciones en un contrato de larga duración. Habrá que negociar con los celestes, que no pusieron trabas a su cesión este invierno. Renzo Saravia: No hay indicios de que se vaya a negociar con él para más allá del 30 de junio, sobre todo, porque hasta el momento no haa tenido ni un minuto de juego.

sobre todo, porque hasta el momento no haa tenido ni un minuto de juego. Guido Rodríguez: Las conversaciones con los agentes no han parado, pero, como informó SUPER, no hay oferta sobre la mesa. No habrá que negociar traspaso con ningún equipo, aunque habrá competencia con un jugador libre, cotizado y que ha llegado desde Inglaterra con un caché elevado.

Las conversaciones con los agentes no han parado, pero, como informó SUPER, No habrá que negociar traspaso con ningún equipo, aunque habrá Lucas Beltrán: Uno de los casos más complejos, ya que la Fiorentina pagó en agosto de 2023 ecrca de 20 millones de euros por él. Termina con los 'viola' en 2028 y, visto que ha recuperado parte de lo mostrado con River, los italianos no podrán un precio de salida excesivamente asequible para la economía del Valencia. Está cedido y encantado en el Valencia CF.

Uno de los casos más complejos, ya que Termina con los 'viola' en 2028 y, visto que ha recuperado parte de lo mostrado con River, los italianos no podrán un precio de salida excesivamente asequible para la economía del Valencia. Está Largie Ramazani: La segunda vuelta del belga lo está revalorizando. Cedido, sin opción de compra, termina con el Leeds en 2028. Allí no tiene sintonía con el entrenador, Daniel Farke, algo que podría jugar en favor de su continuidad en Mestalla. No obstante, negociar con un club Premier, que pagó por él 8 millones, no se presenta nada fácil. Los ingleses tendrán nuevas peticiones de cesión, una podría ser nuevamente del Valencia.

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Así está cada situación, a falta de que las reuniones con Kiat Lim den el impulso y, sobre todo, pueda ponerse en marcha la ejecución de la planificación deportiva con un secretario técnico que haga de intermediaroi entre Corberán y Gourlay. ¿Tú qué harías? Deja tu voto: