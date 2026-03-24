Kiat Lim-Gourlay-Corberán: Seis horas de visita y reuniones en el Valencia CF

Más de seis horas de visita y reuniones. Es el tiempo que ha permanecido Kiat Lim en la ciudad deportiva de Paterna. El presidente del Valencia CF, hijo del máximo accionista del club Peter Lim, llegó a las instalaciones blanquinegras a las 11:30 del mediodía y se ha marchado del recinto a las 17:45 horas acompado de Joey Lim, ya sin cargo en el club pero hombre de confianza de la propiedad.

El presidente, que no pisaba València desde el mes de diciembre con motivo de la Junta General de Accionistas, se ha reunido con el CEO de Fútbol Ron Gourlay y el técnico Carlos Corberán para valorar la situación del equipo y poner las primeras piedras de la planificación deportiva de la temporada 26/27 de forma personal ya que la relación telefónica entre ellos es fluida a pesar de la distancia con Singapur.

Kiat Lim ha seguido parte del entrenamiento del equipo, ha saludado a algunos futbolistas del primer equipo y miembros del staff técnico de Corberán y ha visitado el resto de departamentos del reciento con especial atención a la Academia.

Tal y como informaba SUPER, en cuanto a la planficación, una cuestión primordial consiste en el nombramiento de un director deportivo/secretario técnico que conozca el mercado y el idioma español, y con ello pueda descargar de trabajo al entrenador, implicado en este terreno desde en los últimos dos mercados ante la ausencia de dicha figura en la entidad blanquinegra. Al respecto de esto, Gourlay lo bautizó como "fase 2" y se dio un margen de dos meses para completarla que está a punto de expirar.

Redacción SD

Prácticamente 100 días después de su última aparición en la ciudad, el presidente, quien no ha visto ni un solo partido del equipo desde el palco de Mestalla desde que asumió el cargo en marzo de 2025, vuelve a Paterna a pasar revista de la situación de equipo y club.

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Próxima parada: Nou Mestalla

Por supuesto, la otra gran razón por la que Kiat Lim está de vuelta por la ciudad pasa por las obras del nuevo estadio. El Nou Mestalla se programó tras la concesión de las fichas urbanísticas por parte del Ayuntamiento de València para el verano de 2027 y el presidente desea comprobar los avances en la construcción de la obra.