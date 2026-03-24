Mosquera y Carlos Soler se ponen la Roja para su noche grande en La Cerámica

Cristhian Mosquera y Carlos Soler ya entrenan con la selección española absoluta. Los dos ex jugadores del Valencia CF, ahora en las filas del Arsenal y la Real Sociedad respectivamente, ya se han puesto a las órdenes de Luis de La Fuente para preparar los dos amistosos contra Serbia y Egipto.

Tras una ligera toma de contacto del lunes por la tarde, la selección española arrancó este martes ya su preparación para los dos amistosos que tendrá que disputar en los próximos días ante Serbia (día 27 en La Cerámica) y Egipto (día 31).

Para los dos ha sido un entrenamiento muy especial. Para Mosquera porque es el primero con la Absoluta después de ser un fijo en las categorías inferiores de la Roja. Para Carlos, porque vuelve a Las Rozas después de cuatro años de ausencias.

"Estoy bastante contento de estar aquí. Estar con este tipo de jugadores es un sueño, sí que es verdad que llevo bastante tiempo en las categorías inferiores y conseguir estar en la Absoluta en una alegría inmensa". decía Mosquera.

Igual de contento estaba Soler. "Estoy muy feliz de estar aquí, en diciembre hace cuatro años que no vengo a la selección, el tiempo pasa muy rápido, parece que fue ayer cuando estuvo aquí, estoy muy ilusionado y contento".

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Entradas para La Cerámica

Los dos saben que el partido del viernes en La Cerámica será muy especial. "Ya me han pedido entradas por todos lados, mi gente de por allí, me viene bien que sea cerquita...", decía Cristhian. "Ya estoy hablando con algún compañero, jugamos cerca de casa y irá mucha gente a verlo", reconocía Soler.