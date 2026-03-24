Parte médico de Radu en el Celta, ¿jugará ante el Valencia?

El RC Celta de Vigo, próximo rival del Valencia CF en LaLiga, estará pendiente de Andrei Radu durante el parón por los compromisos internacionales. En un momento clave de la temporada, el jugador viaja con Rumanía pese a tener molestias. El guardameta, indiscutible bajo palos y uno de los nombres propios del equipo este curso, sufre molestias en el gemelo derecho, las pruebas médicas que se ha realizado han descartado una lesión importante, de hecho el jugador ha viajado con su selección tras confirmarse que es una contusión sin evidencia de lesión muscular. ¿Podrá jugar ante el conjunto de Corberán el próximo domingo 5 de abril?

A dos semanas del regreso de LaLiga tras el parón de selecciones, la preocupación es evidente en el conjunto vigués. No parece grave, pero de momento habrá que esperar a su evolución en los próximos días con su selección. El calendario señala un compromiso exigente ante el Valencia CF, un duelo en el que la presencia del portero rumano está en el aire. Este tipo de lesiones musculares suelen requerir cautela, especialmente en una posición que exige máxima explosividad en cada acción.

Parte médico

Tras la ecografía realizada, los servicios médicos del club han determinado que Andrei Radu presenta una contusión en el gemelo, sin evidencia de lesión muscular.

El portero celeste notó molestias durante el partido ante el Deportivo Alavés y terminó el encuentro con asistencia médica, pero las exploraciones posteriores descartan cualquier daño estructural. En consecuencia, el jugador viajará con la selección nacional de Rumanía.

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El club le desea el mayor de los éxitos con su combinado nacional.