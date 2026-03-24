La petición de Cañizares a Kiat Lim: "Podría lanzar un mensaje, que conozcamos qué opina del objetivo"

Santiago Cañizares, histórico portero del Valencia CF, leyenda del equipo entre finales de los 90 y principios de 2000 y uno de los comentaristas de fútbol más reputados del país, ha lanzado un mensaje claro y directo al presidente del club. "Aprovechando" que el máximo dirigente está en la ciudad casi 100 días después, 'Cañete' le pide que se manifieste sobre el rumbo de la entidad. Además, ha vuelto a expresarse con total claridad sobre el porvenir del Valencia de Meriton el programa nocturno de 'À Punt Esports' 'La Banda'.

El mítico portero del equipo campeón de prácticamente todo en 2004 afirma con "tristeza" que en el entorno valencianista se ha "normalizado" la ausencia de la exigencia que existía hasta la llegada de Peter Lim como máximo accionista. "Me decepciona el hecho de que mirar a Europa dé vértigo, cuando en estos tiempos hasta el octavo clasificado puede ir, solo falta ir media Liga ya. ¡Es tremendo!", comentó en una de sus intervenciones.

La claridad con la que el comentarista se expresa sobre la crisis pandémica del Valencia CF propició que muchas de sus reflexiones quedasen como titulares de la noche en el programa que dirige Dani Meroño. Una de las más impactantes resultó al hablar de la visita a València que ha hecho el presidente, Kiat Lim, hijo de Peter Lim, en las últimas horas. Para el exjugador, el prinicipal motivo de su aparición en la ciudad debería consistir en marcar un objetivo públicamente. "Aprovechando que está en Valencia, el presidente podría lanzar un mensaje, el que sea, a ver, que le conozcamos la voz y sepamos qué opina... Si tu presidente no pone ese objetivo, Europa, que sería el mínimo del Valencia, si el director general deportivo, Gourlay, tampoco lo dice, porque, claro, no es tonto: '¿Para qué me voy a poner yo la espada de Damocles?' Tampoco el director general, por supuesto, tampoco. Ni el entrenador, que no es idiota...", indicó.

'Cañete' continuó con su análisis radiografiando los diversos males que afectan al club durante los últimos años, en una tertulia en la que también destacó la voz crítica del periodista Cayetano Ros.

Falta de experiencia futbolística de los dirigentes actuales

"(Peter y Kiat Lim) Ellos desconocen los ingresos que puede darles Europa, como a equipos como el Villarreal, que se han construido a través de ir a la Champions. Pero lo desconocen porque nunca han vivido un equipo de fútbol, no saben lo que es negocio del fútbol"

Ausencia de ambición

"Si dentro del club no tienen el objetivo de ir a Europa, que no se calienta nadie pensando por qué no vienen más jugadores que lo puedan llevar a ese objetivo... -respondió a la pregunta que se hacía uno de los periodistas en la tertulia- No quieren, no se lo plantean, no puedes pensar que el equipo va a ir a Europa"

Fichar más jugadores como Guido

"Tendrían que firmar jugadores como Guido, que son los que te garantizan estar en Europa..."

Visión reducida al estadio

"Se conforman con abrir el estadio todos los domingos, con que se llene y permanecer tranquilamente en Primera... ¿Por qué no se marcan objetivos, por qué este equipo no juega en Europa? Porque directamente su objetivo pasa por abrir el estadio y ya... En una crisis de emergencia, efectivamente, ahí sí se gastan el dinero, como el año pasado, en traer un entrenador, como este, en unos buenos fichajes de invierno"

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Denuncia de la "normalización" de la "mediocridad"

"El problema es que hemos normalizado todo esto. Es que si hoy en día vamos a Europa, aunque sea a la Conference, vamos a celebrarlo como celebramos ganar al Alavés. Eso es lo más triste, que tengamos el síndrome de Estocolmo con esta gestión"