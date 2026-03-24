¿Puede jugar Unai Núñez contra el Celta de Vigo?

Tras el último parón por compromisos internacionales que ha arrancado esta semana, el Valencia CF volverá a la competición liguera en Mestalla en un partido trascendental ante el Celta de Vigo. Tras una racha medianamente buena de resultados, el equipo blanquinegro se ha alejado del descenso y ha estrechado el cerco con las posiciones europeas, hasta tal punto que una victoria frente al conjunto celeste recortaría a tres puntos la distancia con la Europa League, que marca precisamente el Celta.

Para Unai Núñez será un partido especial porque se reencontrará con su equipo, al que todavía pertenece. El central de Portugalete está cedido en el Valencia CF pero todavía es propiedad del Celta de Vigo, que en la primera mitad de temporada lo cedió al Hellas Verona. Según ha adelantado la cadena COPE, en el acuerdo de préstamo Valencia y Celta no incluyeron cláusula del miedo, por lo que Unai podrá jugar sin problemas ante el equipo de Claudio Giráldez.

Su fichaje, un acierto

Y visto su rendimiento en los últimos partidos, es difícil que Corberán no apueste por él en el once inicial. Unai ha caído de pie en Valencia, demostrando capacidad para adaptarse rápidamente a un nuevo club y desenvolviéndose muy bien tanto de defensa central, su posición natural, como de lateral diestro, lugar en el que le ha tocado disputar bastantes minutos dadas las bajas del equipo. Corberán, en la rueda de prensa posterior al triunfo en Sevilla, destacó de Unai precisamente su "versatilidad" para hacer buen papel en ambas posiciones.

Redacción SD

Mejoría defensiva

De hecho, la mejoría defensiva es una de las razones por las que el Valencia ha cosechado mejores resultados en los últimos partidos. Tanto Unai como Cömert y César Tárrega han dado el paso al frente que tanto necesitaba el equipo y se está reflejando en victorias. Corberán ha confiado en la pareja Unai-Cömert en varios partidos ya con buenos resultados y también en Tárrega como acompañante del suizo con el jugador cedido por el Celta como lateral.

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El duelo frente al cuadro celeste, cuyo potencial ofensivo 'asusta' será otro rompecabezas para Corberán a la hora de confeccionar el once, aunque lo que está claro es que los tres centrales llegarán al partido en buen momento de forma.