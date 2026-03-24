Reto mundialista para un 'renovado' Stole Dimitrievski

Tras recuperar la sonrisa en el Valencia CF en los últimos meses, Stole Dimitrievski afronta en este parón internacional uno de los retos más importantes en su carrera: clasificarse con Macedonia del Norte para el Mundial de 2026. La selección balcánica disputa este jueves las semifinales de la repesca ante Dinamarca y, en caso de ganar, se jugaría estar en la cita mundialista ante el vencedor del otro cruce, República Checa o República de Irlanda.

Para Dimitrievski, esta última oportunidad de subirse al próximo Mundial llega en su mejor momento desde que es jugador del Valencia. De hecho, su situación ha dado un giro de 180 grados respecto al último parón internacional, en el que desató la polémica con unas declaraciones ofrecidas a un medio macedonio en las que criticaba de alguna forma su falta de oportunidades en el club de Mestalla.

Stole se quejó de que no había "competencia" en la portería del Valencia porque Julen Agirrezabala tenía que jugar "sí o sí partidos de Liga por contrato". El macedonio profundizó aún más: "Fue un shock para mí. Tiene que jugar sí o sí o el club tiene penalizaciones". A su vuelta a Valencia no quiso hacer declaraciones públicas pero tuvo que dar explicaciones tanto a Corberán como a sus compañeros y asumir un pequeño castigo del técnico.

Dimitrievski con su selección / MACEDONIA DEL NORTE

Cuatro meses despué todo ha cambiado

Cuatro meses después y tras una lesión de larga duración con recaída incluida de Julen Agirrezabala, Stole es por fin titular en el Valencia, ofreciendo además un rendimiento notable bajo palos que está siendo decisivo para que el cuadro blanquinegro coseche buenos resultos en las últimas semanas. Dimitrievski está aportando seguridad y experiencia a un equipo cuyo principal déficit en muchos tramos de la temporada, en todas las demarcaciones, estaba siendo ese.

Sus números hablan por sí solos

En los 11 partidos que Dimitrievski ha disputado como titular en Liga hasta el momento esta temporada, el equipo ha encajado 12 tantos, una media de un gol cada 82 minutos. Antes de su irrupción en el once, con Julen bajo palos, el equipo encajó 30 goles en 18 partidos (un gol cada 54 minutos). Cabe destacar que la responsabilidad de esta diferencia de cifras no recae únicamente sobre Agirrezabala, sino que también tiene que ver con una mejoría general del equipo, de la que Dimitrievski, por otra parte, ha sido clave.

El Mundial, la guinda y una motivación para el final de temporada

Lograr el pase para el Mundial con Macedonia sería poner la guinda a este gran momento de forma para Stole Dimitrievski y, sobre todo, una dosis extra de motivación para encarar el tramo decisivo de la temporada con el Valencia, que ha abandonado casi definitivamente su lucha por la salvación y tiene la oportunidad, si demuestra ambición, de al menos pelear los puestos europeos.

Horarios de la repescta del Mundial 2026

Jueves a las 18:00 horas

Turquía vs Rumanía (Camino 3)

Jueves a las 20:45 horas

Italia vs Irlanda del Norte / Gales vs Bosnia y Herzegovina (Camino 1)

Ucrania vs Suecia / Polonia vs Albania (Camino 2)

Eslovaquia vs Kosovo (Camino 3)

Dinamarca vs Macedonia del Norte / Repúbliaca Checa vs República de Irlanda (Camino 4)

En cada camino se disputan semifinales y final a partido único y resultará un equipo vencedor que irá al Mundial. En total, cuatro selecciones clasificadas.

Stole Dimitrievski con su selección / IG

¿Y su futuro más allá de esta temporada?

Otro melón con Dimitrievski es el de su futuro más allá de esta temporada. El jugador acaba contrato con el Valencia en junio, pero existe una cláusula para renovarlo dos años más que el club podría activar si así lo considera, algo que parece bastante probable teniendo en cuenta su rendimiento.

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Sin embargo, no hay que olvidar que el verano pasado Dimitrievski estuvo muy cerca de abandonar el club cuando se confirmó la llegada de Julen. Stole no quería ser suplente por segunda temporada consecutiva y el Valencia no le cerró la puerta a marcharse, aunque finalmente ninguno de los intereses que recibió cogió forma. Más pronto que tarde, jugador y club se sentarán a hablar sobre los planes de futuro, concretamente sobre si el Valencia apuesta por él como guardameta titular de la próxima temporada, y entonces se tomará una decisión sobre si continúa o no como jugador valencianista.