La segunda juventud de Juan Mata: los numerazos del exvalencianista en Australia

El paso de los años afecta mucho menos a los futbolistas que van sobrados de calidad, y Juan Mata es un buen ejemplo de ello. El futbolista australiano, alejado desde hace un tiempo del primer escalón del fútbol europeo, milita actualmente en las filas del Melbourne Victory, donde esta temporada está disfrutando de una segunda juventud.

Daniel Sturridge le apodó 'Johnny Kills' en el Chelsea por algo, y no solo por la mera traducción de su nombre. Mata siempre ha sido uno de esos futbolistas cuya inteligencia sobre el terreno de juego le ha permitido disfrutar de una buena relación con los goles y las asistencias. El Valencia CF, el Chelsea y el Manchester United pudieron disfrutar de su 'prime', después pasó por el Galatasaray, Vissel Kobe y el Western Sidney y ahora es el Melbourne Victory el que disfruta de la magia del asturiano.

Cifras de escándalo

En los 22 partidos que ha disputado Juan Mata en la A-League australiana esta temporada ha anotado cinco goles y ha repartido 12 asistencias. En total, 17 aportaciones de gol en 22 partidos que le permiten liderar el ranking de ese registro. También es el futbolista con más pases de gol del campeonato australiano.

Mata sigue disfrutanto del fútbol

En unas declaraciones al diario MARCA, Juan Mata expresaba que sigue disfrutando del fútbol y disfruta cada segundo de las experiencias en otros países: "Sigo disfrutando de este deporte. En cada entrenamiento, en cada partido. Es un privilegio vivir de esta manera. Me encanta jugar a fútbol y poder hacerlo en diferentes países, diferentes culturas, es una suerte que estoy tratando de aprovechar al máximo".

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Lo que está claro es que Melbourne le ha devuelto la sonrisa a un futbolista con un talento especial con el gol. El campeón del mundo en 2010, cuya irrupción futbolística fue en el Valencia CF durante cuatro temporadas, está poniendo el broche a una carrera de diez en la que ha marcado goles de todos los colores y en todos los equipos en los que ha jugado.