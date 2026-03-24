La semana de parón empieza con buenas noticias en el Valencia

El Valencia CF se ejercita este martes en la Ciutat Esportiva de Paterna con una de las noticias esperadas por el cuerpo técnico de Carlos Corberán: Thierry Rendall ha comenzado la sesión entrenando junto al resto del grupo, según informa 'Deportes Cope Valencia', en un paso importante hacia su plena recuperación, más teniendo en cuenta que el jugador como el resto del equipo tendrán un respiro el próximo fin de semana con motivo de los compromisos internacionales de selecciones.

LaLiga se detendrá hasta el 5 de abril para los valencianistas, cuando ese domingo a las 16:15 horas de la tarde, reciban la visita del Celta de Vigo. Por lo tanto, tanto el portugués como cualquier jugador aquejado de alguna molestia tendrá tiempo suficiente para sanar sin prisas.

Gayà tampoco sale: decisión planificada

En este sentido, el capitán, José Gayà, no ha estado sobre el césped del campo de entrenamiento. Cabe destacar que pasó unas horas en observación en un hospital de Sevilla al tener que retirarse antes del Sánchez Pizjuán como consecuencia de un doble impacto en la cabeza en un par de lances del juego con el rival Juanlu Sánchez.

Por fortuna, Gayà pudo regresar poco después de acabar el duelo con la expedición y su evolución es favorable. De todos modos, el calendario ahora no aprieta y dentro de lo previsto en este tipo de golpes, que suponen una mayor cautela, el '14' no ha salido a los terrenos de entrenamiento.

Thierry, superando las molestias en los isquios

Mientras tanto, el lateral portugués estuvo ausente en ese reciente desplazamiento a Sevilla debido a molestias en los isquios, pero su reincorporación este martes invita al optimismo de cara a su disponibilidad en los próximos compromisos del Valencia. Un alivio para un cuerpo técnico que en el Pizjuán recurrió a utilizar al central Unai Núñez como lateral. Eso si, dado el buel papel del vasco y el funcionamiento férreo de la línea defensiva no puede descartarse que Unai tenga continuidad en el costado derecho de la zaga.

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Por último, el centrocampista suizo Filip Ugrinic sigue al margen del grupo y trabajando junto a los fisioterapeutas, siguiendo con su proceso de recuperación. Un contratiempo para el jugador que, tal y como informó este diario, había sido seleccionado por Suiza tras un largo tiempo de ausencia con el combinado de Murat Yakin. El objetivo ya es estar listo para el Valencia - Celta de Liga.