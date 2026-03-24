Bomba en Paterna: El Valencia CF destituye a Miguel Ángel Angulo
Óscar Sánchez, hasta ahora técnico del Juvenil A, se hará cargo del banquillo del Valencia CF Mestalla hasta final de temporada
El Valencia CF ha destituido a Miguel Ángel Angulo como entrenador del Valencia Mestalla. Así lo ha comunicado el club a través de este comuicado oficial:
El Valencia CF ha decidido concluir su vinculación con Miguel Ángel Angulo que deja de ser entrenador del VCF Mestalla.
El Club desea la mejor de las suertes a Miguel Ángel Angulo y quiere agradecer la labor del técnico asturiano en estas cinco temporadas en el filial valencianista, en todo el periodo previo en que ha participado en distintas funciones en la formación de los jugadores de la Academia VCF, así como en toda su carrera profesional en el Valencia CF.
A partir de este miércoles, y en esta recta final de temporada, Óscar Sánchez, hasta ahora técnico del VCF Juvenil A, se hará cargo del VCF Mestalla.
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