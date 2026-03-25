El abrazo del VCF Inclusivo celebra su 10º aniversario con un torneo en Mestalla y una exposición en el palco

El VCF Inclusivo cumple en el presente curso (2025-26) su 10º aniversario desde que inició su camino en la temporada 2016-17 de la mano del Valencia CF a través la Fundació VCF.

A fecha de hoy, son 65 jugadores con DI (Discapacidad Intelectual) bajo la responsabilidad de 11 técnicos y agrupados en cuatro equipos: Blanc, Negre, Taronja y Senyera.

A todo ellos el abrazo de la gran familia del VCF Inclusivo les aporta motivación para su desarrollo personal y social, vitalidad, fortaleza, espíritu de superación y valores como compañerismo, respeto, y tolerancia.

Con motivo del 10º aniversario y como punto de partida, el Club va a celebrar dos eventos homenaje en este mes de marzo (y con más sorpresas hasta final de temporada): un torneo especial en el Camp de Mestalla, el miércoles 25 de marzo; y una exposición histórica sobre la vida del VCF Inclusivo, en el Palco VIP de Mestalla desde ese día 25 y enmarcada en el Tour Mestalla.

El Torneo va a celebrarse entre las 09:30h y las 14h (acceso con invitación) y va a contar con la participación de 12 equipos: los cuatro del VCF Inclusivo (Blanc, Negre, Taronja y Senyera), Villarreal CF EDI, Levante UD EDI, CD Eldense Genuine, Elche CF Genuine, Fundació Barça, Athletic Club Fundazioa Genuine, Córdoba CF Genuine y Fundaçao SL Benfica.

Cartel del torneo / LAZARO

Aunque la Fundació VCF comenzó a trabajar con personas DI en el curso 2011-12, fue en el 2016-17 cuando el VCF Inclusivo empezó a funcionar como tal: luciendo el escudo VCF, entrenando semanalmente y participando en competiciones locales, autonómicas, nacionales e internacionales, destacando la liga LFI, la liga FEDI CV, los Special Olympics Korea K League 2022, la Genuine World Cup 2024 y 2025 y, por supuesto, LALIGA Genuine, de la que el VCF Inclusivo forma parte desde su 1ª edición (2017-18).

Asimismo, el Valencia CF, a través de la Fundació VCF, se encarga de que los chicos y las chicas se sientan plenamente integrados en el Club, con su participación en You Play Mestalla y la Welcome Academy VCF, los encuentros con futbolistas de las primeras plantillas masculina y femenina y merecidos homenajes en el Camp de Mestalla en la previa de partidos durante todos estos años de vida blanquinegra.

Las empresas 'compañeros de equipo' que actualmente viven con el VCF Inclusivo su excepcional aventura en cada entrenamiento, partido, torneo y liga son: Aquaservice, Supertite, SAV, SP·Berner, Colevisa y Puma.