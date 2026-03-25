El Celta 'cruza los dedos' con sus internacionales antes de visitar Mestalla

El RC Celta de Vigo encara un momento clave del curso con la vista puesta en su visita al Estadio de Mestalla para medirse al Valencia CF en la jornada 30. Sin embargo, antes de ese duelo directo, el conjunto gallego mantiene la atención dividida por la participación de varios de sus futbolistas en compromisos internacionales. Hasta cinco jugadores del primer equipo están concentrados con sus selecciones, una circunstancia que genera inquietud en el cuerpo técnico celeste por el riesgo de lesiones y el desgaste físico acumulado.

Un calendario internacional exigente para el Celta

El foco principal está en Andrei Radu, quien será el primero en entrar en acción con Rumanía en un decisivo encuentro del play-off rumbo al Mundial. El guardameta disputará una semifinal de alto voltaje ante Turquía, con la posibilidad de avanzar a una final que definiría el acceso a la cita mundialista. Este tipo de partidos, de máxima exigencia competitiva, suponen un reto físico y mental añadido para un jugador que viene siendo importante en la estructura del Celta.

Ese mismo día también tendrán protagonismo los suecos Carl Starfelt y Williot Swedberg, quienes se medirán a Ucrania en otra semifinal clave. Ambos futbolistas forman parte habitual del esquema celeste y su rendimiento en este tipo de encuentros puede ser determinante no solo para su selección, sino también para la confianza con la que regresen al club.

Presencia española con protagonismo ofensivo

En clave nacional, el Celta también estará representado por Borja Iglesias, quien afronta dos compromisos amistosos con la selección absoluta de España. El delantero buscará reivindicarse y ganar protagonismo ofensivo en un contexto competitivo que puede reforzar su papel en el tramo final de la temporada liguera.

Julen el penalti de Borja Iglesias / LaLiga

Por su parte, el joven Fer López vivirá una experiencia importante con la selección sub-21, disputando partidos de clasificación para la Eurocopa de 2027. Su progresión es seguida de cerca por el club, que ve en él una de las apuestas de futuro más prometedoras del RC Celta de Vigo, confiando en que este tipo de citas internacionales contribuyan a acelerar su madurez competitiva y a reforzar su papel dentro de la dinámica del primer equipo en un tramo decisivo de la temporada.

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Por parte del Valencia CF, el duelo en el Estadio de Mestalla se interpreta como una oportunidad estratégica para dar un golpe sobre la mesa en LaLiga y acercarse a los puestos nobles de la clasificación. El conjunto valencianista es consciente de que el RC Celta de Vigo llegará pendiente del estado físico de varios de sus internacionales, lo que podría condicionar su rendimiento competitivo, especialmente en términos de ritmo y frescura. Con el impulso de su afición y la necesidad de encadenar resultados positivos, el Valencia buscará imponer intensidad desde el inicio y aprovechar cualquier mínima debilidad de un rival que, pese a su calidad y profundidad de plantilla, puede acusar el desgaste de un calendario exigente. La cita en Mestalla, por tanto, no solo medirá el momento de ambos equipos, sino también la capacidad del Valencia para convertir el contexto en una ventaja real sobre el césped.