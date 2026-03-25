Dimitrievski: "Habrá negociaciones pronto"

Stole Dimitrievski protagonizó hace unos meses una de las mayores polémcias de la temporada tras una entrevista concedida en Macedonia cargando contra el club y poniendo en duda que Julen Agirrezabala jugase por mérito deportitivo y no por la cláusula de su contrato. En aquel momento la relación con Carlos Corberán parecía difícilmente reconducible y más teniendo en cuenta el prcedente de ese último partido de la temporada pasada.

A pesar de todo ello, después de abordar el tema de manera interna y con una disculpa del jugador en el vestuario, la situación se trató de normalizar. Caprichos del destino, la lesión del vasco le devolvió la portería a Dimitrevski, que ha respondido con un gran nivel y aportando seguridad a su defensa.

Pasó página

Meses más tarde la situación ha cambiado y el propio entrenador lo ha querido dejar atrás, tal y como ha explicado en declaraciones con Flashscore: "Lo que pasó en el pasado se quedó en el pasado, y ahora estoy totalmente centrado en los próximos partidos y en terminar la temporada en lo más alto e intentar dar lo mejor de mí para el Valencia cada vez que juegue", señala el portero.

STOLE DIMITRIEVSKI / VCF

Lo que entonces también parecía muy improbable es que el vínculo entre el portero y el club se alargase más allá de esta temporada es ahora también una opción encima de la mesa. El Valencia, además, ostenta una cláusula unilateral de renovación.

Se hablará para renovar

En todo caso, el meta ha explicado en esta entrevista que las conversaciones están cerca de producirse: "anto yo como el club estamos totalmente centrados en los próximos partidos para acabar lo más arriba posible en LaLiga, pero sin duda habrá negociaciones pronto, y ojalá lleguemos a un acuerdo que convenga a ambas partes", confiesa.