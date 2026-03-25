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Dimitrievski: "Habrá negociaciones pronto"

El portero macedonio confesó que hablará con el Valencia CF para renovar y deja en el pasado el incidente de principio de temporada

Stole Dimitrievski con el Valencia CF

Stole Dimitrievski con el Valencia CF / VCF

Pau Pardo

Pau Pardo

Valencia

Stole Dimitrievski protagonizó hace unos meses una de las mayores polémcias de la temporada tras una entrevista concedida en Macedonia cargando contra el club y poniendo en duda que Julen Agirrezabala jugase por mérito deportitivo y no por la cláusula de su contrato. En aquel momento la relación con Carlos Corberán parecía difícilmente reconducible y más teniendo en cuenta el prcedente de ese último partido de la temporada pasada.

A pesar de todo ello, después de abordar el tema de manera interna y con una disculpa del jugador en el vestuario, la situación se trató de normalizar. Caprichos del destino, la lesión del vasco le devolvió la portería a Dimitrevski, que ha respondido con un gran nivel y aportando seguridad a su defensa.

Pasó página

Meses más tarde la situación ha cambiado y el propio entrenador lo ha querido dejar atrás, tal y como ha explicado en declaraciones con Flashscore: "Lo que pasó en el pasado se quedó en el pasado, y ahora estoy totalmente centrado en los próximos partidos y en terminar la temporada en lo más alto e intentar dar lo mejor de mí para el Valencia cada vez que juegue", señala el portero.

STOLE DIMITRIEVSKI

STOLE DIMITRIEVSKI / VCF

Lo que entonces también parecía muy improbable es que el vínculo entre el portero y el club se alargase más allá de esta temporada es ahora también una opción encima de la mesa. El Valencia, además, ostenta una cláusula unilateral de renovación.

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Se hablará para renovar

En todo caso, el meta ha explicado en esta entrevista que las conversaciones están cerca de producirse: "anto yo como el club estamos totalmente centrados en los próximos partidos para acabar lo más arriba posible en LaLiga, pero sin duda habrá negociaciones pronto, y ojalá lleguemos a un acuerdo que convenga a ambas partes", confiesa.

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