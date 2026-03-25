El legado de Miguel Ángel Angulo en el Mestalla
El asturiano cierra su etapa en el Mestalla con un ascenso, una buena media de puntos y dos candidaturas a subir a Primera RFEF en los años posteriores
La generación de canteranos que salvó al Valencia del desastre pasó por sus manos antes de dar el salto
Perfil facilitador del puente Juvenil-Filial-Primer equipo, se marcha con varios jugadores más cerca de estar listos para el salto
El Valencia CF tomó la decisión de cesar a Miguel Ángel Angulo del cargo de entrenador del Mestalla después de cinco temporadas en las que el asturiano ha sido una figura clave en el último paso formativo de los canteranos que han salvado al club del abismo las últimas temporadas. El equipo estaba luchando por no descender y haciendo del empate el resultado más habitual, pero más allá de esta coyuntura, el legado que deja el entrenador es muy poderoso. A nivel competitivo y a nivel formativo.
Porque con el entrenador al frente se abandonó con autoridad y por la vía rápida el infierno de la Tercera RFEF que tanto le cuesta abandonar a otros filiales que caen en desgracia. Tras ello llegó el asentamiento en Segunda RFEF e incluso el coqueteo con ascender a Primera RFEF.
Cerca de 'doblar' el ascenso
En dos de las tres temporadas completas de Angulo en el banquillo en Segunda RFEF el equipo lo acarició en dos, quedando tercero una de ellas, jugando el playoff, y sexto en la otra. En la otra lo salvó al equipo con holgura y su media de puntos tras 130 partidos es de 1'44. En esta campaña el equipo estaba en medio de la lucha con un balance de seis victorias 14 empates y ocho derrotas. Y todo ello en años en los que el primer equipo constantemente ha necesitado recurrir a sus mejores futbolistas de manera habitual, ya sea para jugar o para rellenar la convocatoria ante las bajas.
Preparó a los 'salvadores' del Valencia de Baraja
En términos de formación su trabajo ha sido prácticamente intachable. La famosa 'Quinta del Pipo' que salvó al equipo del descenso en una de las peores temporadas de la historia del club creció bajo su tutela y fue preparada por él para dar el salto a la élite. Los Cristhian Mosquera, Yarek Gasiorowski, Javi Guerra, Diego López, Fran Pérez... tienen mucho de Miguel Ángel Angulo.
Perfil facilitador
Asimismo, Angulo ha sido un gran facilitador del proceso Juvenil-Mestalla-primer equipo siendo un perfil sin miedo a apostar por los jugadores del división de Honor como el año pasado fueron Rubi Muñoz o Lucas Núñez, así como una adaptación total a perder jugadores y gestionar la carga de minutos a petición del primer equipo. Esta campaña, por último, deja la explosión de jugadores que darán que hablar como Víctor Jr. o Marc Jurado.
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