¿Quién es Óscar Sánchez, nuevo entrenador del Valencia CF Mestalla?

El Valencia CF anunció este martes el despido de Miguel Ángel Angulo como entrenador del filial, nombrando a Óscar Sánchez como su sustittuto. El que era preparador del Juvenil 'A' da el salto dentro del club para ocupar ese nuevo puesto después de dos grandes años al frente del División de Honor.

Sánchez, que desempeñó su carrera como jugador en clubes como el Badajoz, el Jaén o el Valladolid, tiene experiencia como técnico en el Orihuela y en la Academia valencianista. Al frente del Juvenil no solamente salió campeón de Liga, sino que cuajó una de las mejores temporadas en toda la historia del División de Honor blanquinegro.

Un Juvenil espectacular y efectivo

El equipo llegó a la final de la Copa de Campeones, en la que cayó contra el Real Betis, rozando el acceso a competición europea. El Valencia fue un auténtico vendaval de juego y dio pistas sobre el perfil de Óscar como entrenador.

El Valencia se medirá al Barça en la Copa de Campeones / VCF

Los valencianistas brillaron con un juego dinámico, atrevido, que buscaba salir desde atrás y de acelerar el juego en campo contrario. A lo largo de la competición que le midió con los mejores juveniles de España, el Valencia mostró un sinfín de recursos tácticos: la posición interior de su lateral derecho (Monferrer) en la salida de balón, el perfil largo del extremo derecho (Otorbi) para dominar toda su banda o la versatilidad de los jugadores interiores para combinar marcaron las diferencias en el campeonato.

Conoce a la generación que tiene que entrenar

Después de trabajar de forma diaria con la generación de jugadores que acaba de dar el salto al Mestalla y que tiene que darlo en los años próximos, Sánchez conoce de primera mano a los jugadores que tienen que salvar la categoría y con los que el filial tiene que armar el proyecto del año que viene.