Segunda vuelta: Solo Barça, Madrid y Atlético mejoran los números del Valencia

El Valencia CF de la temporada 2026/27 está replicando el comportamiento de la pasada campaña. Una primera vuelta para olvidar, y una segunda reactiva en la que el rendimiento y, en consecuencia, los números mejoran ostensiblemente. Los blanquinegros han llegado al último parón de selecciones -ecuador de la segunda parte de LaLiga- doblando las victorias de toda la primera vuelta con, todavía, nueve partidos por delante hasta el final de la competición a finales de mayo.

Hace poco más de un año, la crítica coincidió en catalogar la trayectoria del equipo en el segundo capítulo liguero como el "milagro" de la salvación. Hoy, el ritmo es aún mejor que entonces. El Valencia ha sumado una media de 1,8 puntos por partido en los diez últimos, superior a la obtenida en la segunda tanda de 19 encuentros de la campaña 2024/25. Mejor que la de 15 equipos rivales, salvo Barcelona, Madrid, Atlético y Osasuna, que la iguala.

50 partidos de Liga desde el debut

En enero de 2025, Carlos Corberán se estrenó en el banquillo de Mestalla en la derrota por un gol a dos frente al Real Madrid. Desde entonces, ha dirigido al conjunto valencianista en un total de 50 duelos de Liga: 21 el pasado curso, más los 29 del actual, con un balance de 69 puntos (1,38 por partido). Un promedio estropeado por la pobre primera vuelta del vigente curso, tan solo 17 puntos gracias a tres triunfos y ocho empates.

Hace un año, el 8 de marzo, el triunfo sobre el Valladolid (2-1) permitió a los pupilos de Corberán sacar la cabeza del descenso después de haber llegado a estar hundido hasta 24 jornadas en la zona roja, la mayoría de ellas en una primera vuelta en la que Rubén Baraja fue destituido tras obtener solamente 12 puntos en 17 fechas. A partir de ahí, el equipo aceleró de la mano del técnico de Cheste: 34 puntos en 21 partidos. Contabilizando solo lo hecho en la segunda vuelta, 33 puntos merced a nueve triunfos, seis empates y cuatro derrotas.

Después de un mercado de verano en el que hubo máxima implicación del técnico en cada una de las gestiones de los fichajes, la temporada actual arrancó de una manera nada esperada atendiendo a la segunda parte del campeonato anterior. La media de 1,73 puntos por encuentro descendió hasta los 0,89 cosechados por duelo entre agosto y el 10 de enero, día que concluyó la jornada 19 con un empate a un gol ante el Elche CF.

Nueva metamorfosis

La metamorfosis, ayudada en parte por un mercado en el que Corberán volvió a implicarse con los refuerzos de Guido Rodríguez, Umar Sadiq y Unai Núñez, comenzó con dos victorias en las fechas 20 y 21 de LaLiga contra Getafe y Espanyol. Por cierto, la del Coliseum fue la primera lejos de casa tras ocho meses de sequía. Llegados a la jornada 29, los triunfos en la segunda vuelta son seis, propiciando la suma de 18 puntos, uno más que en toda la primera parte del torneo.

Barrera psicológica de los 50 puntos

El promedio de puntos de esta segunda mitad de LaLiga (1,8), de hecho, supera el conseguido entre enero y mayo de 2025. Si mantiene este mismo ritmo, el equipo podría cerrar lo que resta -nueve jornadas- con 34 puntos en la segunda vuelta, y rebasando al final de curso, con 51, la barrera psicológica de los 50 puntos, algo que no sucede desde los 52 de la campaña 2019/20. Un camino que podría llevarlo a terminar entre los ocho primeros, y si las combinaciones acaban dándose, jugando en Europa (Conference League) tras seis años de ausencia.

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Los cambios experimentados en los rendimientos y los resultados se reflejan en la tabla. Aparte de colocarse a tres puntos del séptimo y el octavo, en la duodécima plaza -lo más relevante-, la trayectoria en esta segunda mitad de la competición se muestra en una hipotética clasificación de los últimos diez partidos. Ahí solo Barcelona (24) y Real Madrid (24) y Atlético (19) mejoran la puntuación de los de Carlos Corberán. Una reacción forjada en buena medida desde la solidez defensiva.