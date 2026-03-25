El Valencia CF Inclusivo celebra su aniversario en Mestalla con un Torneo '10'

El Camp de Mestalla ha sido el lugar elegido para dar inicio, este miércoles 25 de marzo, a los actos conmemorativos del 10º aniversario del VCF Inclusivo. Este proyecto, gestionado por la Fundació VCF, alcanza en la presente temporada (2016-17 / 2025-26) una década de trayectoria.

Un total de 12 equipos formados por jugadores con discapacidad intelectual disfrutaron de una jornada inolvidable, acompañados desde las gradas por familiares, amigos y representantes de numerosos centros educativos, colegios de educación especial, centros ocupacionales, centros del IVASS y estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia. La mascota del Valencia CF, ‘Amunt’, tampoco faltó a la cita.

Los equipos participantes, en un torneo sin clasificación final y en el que todos recibieron medallas y trofeos, fueron: cuatro conjuntos del VCF Inclusivo (Blanc, Negre, Taronja y Senyera), Villarreal CF EDI, Levante UD EDI, CD Eldense Genuine, Elche CF Genuine, Fundació Barça, Athletic Club Fundazioa Genuine, Córdoba CF Genuine y Fundação SL Benfica.

El arbitraje corrió a cargo de Pablo Flores, Daniel Álcaraz, Agustín Fernández y Mateu Lahoz.

En el acto de entrega de premios participaron Javier Solís, director general del Valencia CF; Inma Ibáñez, directora de la Fundació VCF; Jorge García, director de Marketing y Comercial del club; los embajadores Miguel Ángel Bossio y Miguel Tendillo; Luis Cervera, director general de Deportes de la Generalitat Valenciana; Hermenegildo Puchades, subdirector; Mª Ángeles Vidal, gerente de la Fundación Deportiva Municipal; Salvador Gomar, presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana; y Clemente Villaverde, presidente de la Fundación LALIGA.

Exposición inaugurada que puede verse en el Tour de Mestalla

En representación de los patrocinadores del VCF Inclusivo asistieron Puma, Aquaservice, Supertite, SAV, SP·Berner y Colevisa, además de la presencia de Obra Social Caixabank.

Todos estos colaboradores actúan como compañeros de equipo del VCF Inclusivo, acompañando al proyecto en su recorrido diario a través de entrenamientos, partidos, torneos y competiciones.

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Tras la finalización del torneo, se inauguró la exposición ‘10º Aniversario VCF Inclusivo’, organizada por el Departamento de Patrimonio de la Fundació VCF, que podrá visitarse en el Palco VIP de Mestalla dentro del Tour Mestalla.