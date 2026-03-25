El Valencia renueva a un 'comodín' de Corberán

El Valencia CF ha anunciado en sus redes sociales la renovación del canterano Joel Fontanet. El defensa central del filial seguirá vinculado al conjunto de Mestalla tras un exitoso salto desde el Juvenil 'A' y en su segunda temporada en la entidad blanquinegra.

El espigado y corpulento defensor está siendo un habitual en los entrenamientos del primer equipo, con el que ha entrado también en algunas convocatorias. Carlos Corberán lo ha usado como comodín en los momentos de mayor acumulación de bajas en el equipo.

El club lo ha anunciado con un comunicado en el que adjuntan una entrevista hablando con el jugador de la exigencia de la cantera del Valencia así como de su experiencia entrenando con jugadores de primera división.

Entrevista íntegra

RENOVACIÓN

"Para mí es un orgullo renovar con el Valencia, un club que no solo es reconocido a nivel español, sino también a nivel europeo. La academia durante estos últimos años, sobre todo, demuestra que saca buenos jugadores. Es un buen indicio y estoy muy contento de estar aquí".

CRECER FUERA DE CASA

"El hecho de ir a vivir a otra ciudad te hace madurar, no solo como persona, sino también como futbolista. Tienes que adaptarte a nuevos ambientes, a nuevos compañeros, a otras formas de hacer por parte del club. Me ha hecho madurar muchísimo. Lo veo muy diferente y estoy muy contento por todo lo que he vivido aquí de momento".

EXPERIENCIA CON PRIMER EQUIPO

"Realmente, entrenar con jugadores de Primera División es otro ritmo, es otra cosa. Al final tienen esos detalles diferentes y por eso están allí. Eso te hace mejorar. Quieras o no, te das cuenta o no, te hace mejorar. Todo lo que pueda estar allí será bienvenido porque me hará mejor jugador y me hará progresar en esta estadio".

Celebración de un gol del VCF Mestalla / IGNACIO HERNANDEZ

TALENTO EN PATERNA

"Aquí al Valencia, normalmente, vienen de los mejores jugadores, no solo de España, sino también de otros países. Se nota en detalles, en el día a día, sobre todo, la calidad de los entrenamientos. Y luego los partidos que a veces también se deciden por talentos individuales o no, no solo por el equipo".

APUESTA POR LOS JÓVENES

"Realmente estamos subiendo bastantes jugadores cuando se necesita y realmente es una oportunidad muy buena porque te das visión al primer equipo. Eso es una suerte porque realmente en el Valencia se hace esa apuesta y también es uno de los motivos por los que he renovado aquí".

EL VCF MESTALLA, A POR EL OBJETIVO

"Realmente es una situación difícil, pero creo que hay que sacar cada uno el carácter que tenga, un poco el orgullo de cada uno, competir no solo en los partidos sino también en los entrenamientos. Hay que sacar un poco el alma de equipo para poder sacar adelante la situación, que todo el mundo quiere conseguir el mismo objetivo y lucharemos por ello".