El Deportivo Alavés pone precio de salida al exvalencianista Toni Martínez

Después de un prolífico paso por Portugal, el canterano del Valencia CF Toni Martínez aterrizó en España hace cerca de dos años para probar suerte en LaLiga y esta temporada ha explotado de la mano del Deportivo Alavés. El murciano, muy importante para el Chacho Coudet primero y ahora para Quique Sánchez Flores, ha disparado su cotización en el mercado.

El atacante recibirá propuestas con casi total seguridad y los babazorros ya se preparan para este escenario. De hecho, según apunta el diario Marca, ya le ha puesto una tasación y es lo que va a pedirle a los clubes que llamen interesados en Martínez: 15 millones de euros.

Podría ser una operación muy rentable

El Alavés lo compró por algo más de 2 'kilos', por lo que si algún club lograse colmar sus expectativas económicas convertiría esta operación en una de las mejores en la historia reciente en el club, llevándose una temporada 'Top' del delantero y una enorme plusvalía económica.

Unas muy buenas cifras

Los números de Toni Martínez reflejan una gran campaña. En LaLiga 2025/26 suma alrededor de 5 goles y 2 asistencias en más de 25 partidos, con una media cercana a 0,25 goles por encuentro . Si se amplía el foco a todas las competiciones, el delantero alcanza los 9 goles en unos 30 partidos, cifras que lo sitúan como uno de los máximos anotadores del conjunto vitoriano.

Toni Martínez haciendo el gesto de mandar a callar / EFE

El perfil de Toni Martínez encaja con lo que necesita el Alavés: un delantero de referencia, con presencia física (1,87 m), capacidad para fijar centrales y aprovechar balones laterales. No es casualidad que la mayoría de sus goles lleguen dentro del área (alrededor del 75%) y que también tenga peso en el juego aéreo.

Clave en la remontada en Vigo

Más allá de los datos, la temporada de Toni Martínez se explica también desde su impacto en partidos concretos. Su actuación más destacada llegó hace unos días en la remontada ante el Celta, donde firmó dos goles y una asistencia en un 3-4 histórico tras ir perdiendo 3-0 . Ese partido no solo reflejó su capacidad goleadora, sino también su peso emocional dentro del grupo.