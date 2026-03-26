El Deportivo Alavés pone precio de salida al exvalencianista Toni Martínez
El conjunto babazorro sabe que su delantero ha disparado la cotización y que puede recibir ofertas, por lo que ya lo ha tasado en 15 'kilos'
Después de un prolífico paso por Portugal, el canterano del Valencia CF Toni Martínez aterrizó en España hace cerca de dos años para probar suerte en LaLiga y esta temporada ha explotado de la mano del Deportivo Alavés. El murciano, muy importante para el Chacho Coudet primero y ahora para Quique Sánchez Flores, ha disparado su cotización en el mercado.
El atacante recibirá propuestas con casi total seguridad y los babazorros ya se preparan para este escenario. De hecho, según apunta el diario Marca, ya le ha puesto una tasación y es lo que va a pedirle a los clubes que llamen interesados en Martínez: 15 millones de euros.
Podría ser una operación muy rentable
El Alavés lo compró por algo más de 2 'kilos', por lo que si algún club lograse colmar sus expectativas económicas convertiría esta operación en una de las mejores en la historia reciente en el club, llevándose una temporada 'Top' del delantero y una enorme plusvalía económica.
Unas muy buenas cifras
Los números de Toni Martínez reflejan una gran campaña. En LaLiga 2025/26 suma alrededor de 5 goles y 2 asistencias en más de 25 partidos, con una media cercana a 0,25 goles por encuentro . Si se amplía el foco a todas las competiciones, el delantero alcanza los 9 goles en unos 30 partidos, cifras que lo sitúan como uno de los máximos anotadores del conjunto vitoriano.
El perfil de Toni Martínez encaja con lo que necesita el Alavés: un delantero de referencia, con presencia física (1,87 m), capacidad para fijar centrales y aprovechar balones laterales. No es casualidad que la mayoría de sus goles lleguen dentro del área (alrededor del 75%) y que también tenga peso en el juego aéreo.
Clave en la remontada en Vigo
Más allá de los datos, la temporada de Toni Martínez se explica también desde su impacto en partidos concretos. Su actuación más destacada llegó hace unos días en la remontada ante el Celta, donde firmó dos goles y una asistencia en un 3-4 histórico tras ir perdiendo 3-0 . Ese partido no solo reflejó su capacidad goleadora, sino también su peso emocional dentro del grupo.
- Las dos prioridades del Valencia CF en la reunión Kiat Lim-Gourlay-Corberán
- La familia de Guido Rodríguez 'declara' su amor a Valencia
- Pedro Martínez: 'Hay que felicitar a Larry por lo bien puestos que los ha tenido
- El Valencia renueva a un 'comodín' de Corberán
- Bomba en Paterna: El Valencia CF destituye a Miguel Ángel Angulo
- Giro en el caso Ramazani de cara al mercado en el Valencia CF
- Kiat Lim visita las obras del Nou Mestalla para ver los últimos avances antes de marcharse de València
- Cuenta atrás en la búsqueda del enésimo director deportivo del Valencia CF