Dimitrievski, goleado por Dinamarca y fuera del Mundial

Las opciones de que el Valencia CF pueda tener representación en el próximo Mundial de México, Estados Unidos y Canadá eran escasas, y aún lo serán menos después del resultado que ha sufrido esta noche Macedonia del Norte en el Parken Stadium (Copenhague, Dinamarca). La selección danesa, en el pasado conocido como la 'dinamita roja', ha hecho honor a su apelativo histórico para acceder a la final de la repesca, que le medirá al ganador del choque República Checa - Iralanda.

Aun así, el portero del Valencia ha sido el mejor de una frágil selección normacedonia que aguantó en el primer tiempo gracias a las intervenciones de Stole. En total, contabilizó hasta cinco paradas, dos de ellas en el interior del área.

En la segunda mitad, sin embargo, Dimitrievski ya no pudo hacer nada para evitar el vendaval de goles danés, que se inició en el minuto 49 con la diana de Mikkel Damsgaard, el mejor hombre del duelo, pues posteriormente decantó la balanza asistiendo en el segundo a Isaksen (58'). Solo un minuto después, en el 59', cayó el tercer tanto de Dinamarca. Nuevamente, obra de Isaksen. El cuarto y definitivo lo convirtió Norgaard a los 75 minutos.

Dinamarca accede a la final

Chequia e Irlanda se encuentran en la prórroga con empate a dos goles en estos momentos. El vencedor se disputará un billete mundialista con Dinamarca.

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Por último, cabe recordar que Dimitrievski es uno de los nueve futbolistas del Valencia CF que tienen negociaciones pendientes con el club, ya que expira el contrato si, en su caso, el Valencia no ejerce una cláusula para aumentar su salario 350 000 euros y, automáticamente, ampliar dos años más la vinculación.