¿Qué exentrenadores del Valencia CF siguen en activo? Alguno te sorprenderá

Debemos retroceder más de un siglo para ver los primeros entrenadores de la historia del Valencia CF. Juan Armet Kinké en 1921 fue el primer entrenador del equipo, aunque sin contrato como tal. Lo mismo que Agustín Sancho la siguiente temporada. Y es que hubo que esperar a la 23-24 para que se contratara al preparador Anton Fivber.

Desde el checo hasta Corberán son 65 los entrenadores que han sido contratados por el Valencia CF en su historia. Muchos de ellos, evidentemente, fallecieron hace décadas y otros están retirados, pero... ¿Qué exentrenadores del Valencia CF siguen en activo?

Exjugadores, experimentos, interinos... un largo listado en el S. XXI

Tras dirigir al Valencia CF en tres temporadas, Rubén Baraja se encuentra actualmente sin equipo. Sus predecesores fueron el actual seleccionador de Italia, Gennaro Gattuso y José Bordalás, alma de un Getafe hecho a su imagen. Antes pasaron otros dos entrenadores que pasaron con más pena que gloria. Por un lado Javi Gracia, al que no sólo no le ficharon jugadores durante su mercado de verano, sino que vendieron a Kondogbia con la temporada empezada sin traerle recambio alguno. El pasado mes de febrero dimitió como técnico del Watford y suena para varios clubes de diferentes ligas. Albert Celades fichó el pasado mes de enero por el Pafos de Chipre en la que será su segunda aventura en los banquillos como entrenador de club tras debutar con los de Mestalla.

Baraja en su último partido al frente del Valencia CF / LaLiga

Marcelino García Toral es uno de los más exitosos en los últimos tiempos. Ahora comanda un gran Villarreal CF. Llegó tras Cesare Prandelli, quien dejó los banquillos para quedarse en los despachos como secretario técnico de la selección italiana. Entre el italiano y Nuno, primer técnico Meriton, pasaron dos entrenadores que pueden catalogarse como dos de los peores de la historia del club. Pako Ayestarán no funcionó en Mestalla, como tampoco después en la UD Las Palmas, por lo que se fue a Méjico primero y Portugal después, antes de regresar al puesto de asistente a las órdenes de Unai Emery en el Aston Villa. Justo antes tuvo una experiencia traumática (para el valencianismo) Gary Neville, quien nunca más volvió a entrenar. Nuno conduce el West Ham.

En 2014 estaba en el banquillo Juan Antonio Pizzi, que sólo pudo permanecer en el club, al que también defendió como futbolista, una temporada. Su última aventura fue como técnico de Kuwait, tercera selección tras conducir a Chile o Baréin. Se encuentra sin equipo. Nico Estévez, interino en su momento, triunfa ahora en la MLS con Austin tras su paso por Dallas y la selección estadounidense.

El Valencia CF tuvo varios exjugadores más esos años. Djukic estuvo unos meses en el banquillo de Mestalla, pero no entrena desde que terminó su aventura con el Sporting hace seis años. Ernesto Valverde acumula temporadas de éxito con el Athletic Club, pero parece decidido a terminar su etapa en San Mamés este verano. Antes que el extremeño, un excompañero de Djukic en la zaga, Pellegrino, ocupó el cargo durante medio año. Actualmente es técnico del Lanús, con quienes ha ganado la Copa y la Recopa Sudamericana. El argentino tuvo mala comparación al llegar justo tras Unai Emery, entrenador del Aston Villa y uno de los más valorados de la Premier League. Voro fue quien le dio paso en su primera etapa como técnico interino, aunque no parece muy dispuesto a ocupar el banquillo nunca más.

Nuno Espirito Santo y Unai Emery se saludan / Premier League

Ronald Koeman fue un antes y un después. Se hizo con la Copa en una temporada llena de problemas internos en el club y vestuario. A sus 63 años, vive su segunda etapa al frente de la selección de Países Bajos, la cual dejó en 2020 para entrenar al Barça. Quien fuera miembro del 'Dream Team' tomó el relevo del interino Óscar Fernández, que en estos momentos es asistente en el Al-Shahania de Catar. Fue quien dio paso tras la experiencia de Quique Sánchez Flores, nuevo técnico del Alavés.

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Rafa Benítez, el último exentrenador valencianista en activo

Antonio López fue nombrado técnico por Juan Soler y a sus 68 años es todo un trotamundos que dirige al Inter Kashi de India tras una gran etapa en el Mohun Bagan. Llegó de la mano de Rafa Benítez, su predecesor en el cargo y entrenador ahora del Panathinaikos griego. Precisamente el laureado preparador español es el último de los exentrenadores valencianistas que todavía siguen en activo después de que Héctor Cúper (70) dejara Siria y Claudio Ranieri (74) regresara a los despachos de la AS Roma con la intención de no tener que regresar a los banquillos.