¿Gol fantasma que puede dejar fuera al Valencia CF de la Liga Futures?

El Valencia CF ha empatado contra el RCD Espanyol en la Liga EA Futures a causa de un gol en el último minuto que ha desatado la polémica. El atacante perico ha finalizado con un disparo que ha entrado por escasos centímetros.

El equipo blanquinegro, que había conseguido adelantarse en el marcador con un golazo de Ian, que después de recortar con la izquierda puso el esférico en la mismísima escuadra. Los valencianistas, que acariciaban la victoria, se encontraron con un gol en el último suspiro... Que le puede costar la clasificación.

Alevín A del Valencia CF / VCF

Las opciones de pasar

Tras tres partidos disputados, suma cuatro puntos y solo tiene un partido por delante, el que disputará ante el Villarreal este viernes. El Barça es líder de grupo, y salvo sorpresa pasará como primero de grupo, por lo que el Valencia necesita que el Espanyol pinche en los dos partidos restantes para tener opciones. Al conjunto perico todavía le restan dos partidos, uno ante el Barça y el último ante el Shangai Port, colista del grupo. En caso de perder ante el cuadro azulgrana y ganar al conjunto chino, la diferencia de goles desempataría en la clasificación entre Valencia y Espanyol.

El remate, muy bien ejecutado por el ariete perico, fue un jarro de agua fría para los valencianistas cuando a su portero se le escapó el balón entre las manos después de haber llegado bien al palo corto para atajar el esférico.