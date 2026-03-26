Guido escucha al Valencia CF y valora a Corberán: "Siente pasión por el fútbol y ganas de competir"

Guido Rodríguez fue uno de los nombres propios en la reunión a tres bandas en Paterna entre Kiat Lim. Ron Gourlay y Carlos Corberán. El presidente, el CEO de Fútbol y el técnico, más allá de abordar la necesidad de incorporar cuanto antes a la estructura la figura del director deportivo/secretaría técnico, coincidieron en la voluntad de trabajar en la continuidad del argentino. Tal y como publicó SUPER, de la reunión no salió todavía una oferta, pero sí la hoja de ruta para atacar su renovación. Atar a Guido es prioritario indedependientemente del fichaje del director deportivo. La dimensión del jugador hace que las dos operaciones prioritarias del Valencia CF sean independientes.

El club quiere asegurarse la continuidad del argentino como piedra angular del proyecto 26/27. ¿Pero qué piensa el jugador? Guido está abierto a escuchar al Valencia porque, tal y como ha asegurado en una entrevista a 'El Desmarque', le "gustaría" quedarse. "A mí me gustaría y sé que al club también. No hay nada que ocultar. El club sé que está contento, yo estoy contento. Después, bueno, hay que hablar cosas, hay que hacer tiempos. Hay un montón de cosas en fichajes o en planificación del club y estrategias, a nivel de plantilla... Así que creo que hay tiempo para todo y que lo importante es que el club esté contento conmigo y que yo esté contento con el club", explicaba.

Guido está tranquilo, considera que las dos partes todavía tienen tiempo para sentarse y hablar. "Creo que tenemos tiempo, que estamos siempre en contacto con la gente del club, que hay buena predisposición de los dos lados y que, bueno, eso es cuestión de hablarlo. Entiendo y sé que se habla y que se rumorea. Yo trato de mantenerme al margen, estable, enfocado en lo que tengo que hacer, que es jugar y hay tiempo para todo, para charlas, para hacer cosas".

La persona que lo fichó

Una de las razones para querer quedarse en el Valencia CF es la pasión por el fútbol que le transmite Carlos Corberán. No ha qjue olvidar que el técnico fue la persona que llamó al argentino por teléfono en el mercado de invierno para ficharlo. El jugador reconoce que en aquellas primeras conversaciones de fútbol ya se dio cuanta de su pasión por el fútbol y la dedicación y el sentimiento del míster hacia su trabajo. "Hablé, hablé con Carlos, sí, hablamos un poco de fútbol, es alguien que siente mucho su trabajo, que siente pasión por el fútbol y tuvimos charlas de fútbol, sí".

Noticias relacionadas

"(Corberán) es una persona, que creo que siente mucho su trabajo, su vocación, el fútbol, la táctica y es lo que expresa a nosotros, a sus jugadores, esas ganas de competir y de tener también los partidos claros tácticamente", finalizaba.