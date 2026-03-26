Habla Hugo Duro: Su momento de forma, el objetivo de la temporada, su futuro...

Hugo Duro es uno de los nombres de moda en el Valencia CF. El delantero centro madrileño ha sido responsable directo de las dos últimas victorias del conjunto blanquingero en Liga, provocando y posteriormente anotando el penalti decisivo frente al Alavés y abriendo el marcador en el último triunfo ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán.

A pesar de que no está siendo una temporada sencilla para él, con más competencia y quizá algo menos de protagonismo en el once inicial, Hugo vuelve a ser el máximo goleador del equipo. Tras 29 jornadas disputadas ya ha anotado nueve tantos, y todavía tiene nueve partidos más por delante para batir un objetivo que él mismo se impone, el de las 13 dianas.

Este jueves, el ariete valencianista ha sido protagonista de una entrevista concedida en VCF Radio en la que ha hablado de la dinámica del equipo, su estado de forma individual, de objetivos personales y de la conexión que siente con Valencia, el Valencia CF y Mestalla.

Cuatro victorias en los últimos seis partidos

"Después de una victoria en un campo siempre complicado siempre es una semana amucho más feliz, más tranquilo, siempre gusta irte con buenas sensaciones y más sabiendo que viene un parón".

Relación con el gol: suma y sigue

Ante el Sevilla anotó su trigesimotercer gol en las últimas tres temporadas y se convirtió en el delantero español con más tantos en ese periodo de tiempo. "Se me ponen los pelos de punta. Vi el dato cuando acabó el partido. Me sorprende, no creía que pudiera llevar más goles que ellos. El dato me llena de alegría, es la recompensa al trabajo también de mis compañeros y de todo el mundo. Soy un jugador muy trabajador pero que necesita también de todo el mundo, de los compañeros. No soy un jugador que yo solo pueda llegar a esas cifras. Tiene un valor muy importante. Con la ayuda de los compañeros ojalá vaya tirando para arriba y sigan saliendo números así".

Rioja y Duro se abrazan con Ramazani / LaLiga

Decisivo en el área

"Rindo mejor cerca del área, cuantos menos toques mejor. La función de regatear, conducir, último pase… la tienen que hacer otros que tienen mucha más capacidad que yo. Por eso siempre que el balón está cerca del área intento estar concentrado, buscar el hueco y aprovecharlo"

Sus goles más especiales

"El partido más especial fue el del Levante UD. Llevaba varios partidos sin jugar, fue muy bonito y más en un derbi. Me quedo con los goles en los que no estoy jugando y salgo al campo. Al final, es lo que me hace reivindicarme. El día del Deportivo Alavés el penalti, en ese minuto, no me había pasado nunca. Cogí la responsabilidad y fue muy especial".

Competencia con Sadiq y objetivo para final de temporada

"Ha habido tramos que he jugado yo, Lucas o Sadiq. Yo intento aprovechar al máximo los minutos que tengo, hacer los máximos goles. Estoy contento, pero quiero más. Tengo la barrera de los 13 goles. Sé que quedan 9 partidos. Si el equipo está bien y yo estoy bien, creo que puedo superarlo y debe ser mi objetivo personal".

Sadiq sonríe tras el gol final ante el Alavés de su compañero Hugo Duro / LaLiga

Partido a partido

"Lo importante es ayudar al equipo. Pasamos una semana muy mala con la derrota en Oviedo. Es un punto de madurez, de responsabilidad. Tenemos que dar un último empujón. Quedan dos meses, podemos conseguir cosas bonitas. El próximo partido es el del RC Celta, va a ser complicado. El partido de Sevilla debe ser un espejo donde mirarnos, hay que seguir a ese nivel para tirar hacia arriba".

El vestuario, unido

"El grupo es muy bueno, me llevo bien con todos, me voy de vacaciones con compañeros del equipo. Soy un valenciano más entre mi mujer y los compañeros. Estoy muy contento aquí y cada vez que salgo al campo se me nota".

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Feliz en el Valencia CF

"Cada aplauso que me dan, cada vez que me llaman, se me hincha el pecho de alegría. Puede parecer algo normal, pero no me acostumbro a que Mestalla me tenga este cariño. Nunca pensé que iba a estar tanto tiempo en un club tan grande. Fue un sueño venir cedido un año, imagínate estar aquí cinco años. He sido, soy y seguramente seré el más feliz de estar aquí. Disfruto como nadie de este club, de la ciudad, del fútbol, de Mestalla… Y ver la felicidad en mí y en mi familia no tiene precio".