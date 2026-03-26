¿Qué necesita el Valencia CF para clasificarse a los cuartos de final de LaLiga Futures?

Desde el miércoles 25 de marzo está teniendo lugar en Los Arcos (Madrid) LaLiga Futures de Brunete, y lo está haciendo con la disputa de la primera edición del Mundial de Clubes Sub-12. Las nuevas generaciones del fútbol mundial, de las que saldrán algunas de las futuras estrellas, se ven las caras en el histórico torneo de alevines que concluirá el próximo 29 de marzo.

El campeonato ha arrancado con una primera fase en la que los 20 equipos que participan están repartidos en cuatro grupos de cinco, de los cuales solo los dos primeros clasificados de cada grupo avanzarán a la ronda de cuartos de final. El Valencia CF, representado por el Alevín A de la Academia, quedó encuadrado en el grupo D, el cual comparte con el FC Barcelona, Villarreal CF, Espanyol y Shangai Port (China).

Una derrota y una victoria para empezar

El Valencia ya ha disputado dos partidos de esta fase de grupos inicial y, de momento, su récord es de un partido ganado y otro perdido. El Alevín A debutó el miércoles con el hueso más duro de roer, el FC Barcelona, uno de los grandes favoritos. Los blanquinegros hicieron un gran papel pero terminaron sucumbiendo 2-1 y se quedaron sin sumar puntos. En el segundo partido del grupo, disputado este jueves, el Valencia ha superado con un cómodo 3-0 al Shangai Port y ha sumado los primeros tres puntos del torneo, mejorando además su diferencial de goles, clave a la hora de resolver desempates. Álvaro, Juanfran y Christian han sido los autores de los goles.

Tres partidos más del grupo este jueves

Este jueves todavía se disputan tres partidos más de este grupo D. El Barça, que ya tiene seis puntos tras vencer a Shangai y Valencia, se mide a un Villarreal con cero puntos tras caer el miércoles con el Espanyol. A partir de las 18:00 volverá a vestirse de corto el conjunto groguet para medirse al Shangai (0 puntos), pero antes, a las 16:30, el Valencia afronta un partido trascendetal contra el Espanyol, que también tiene tres puntos en su casillero pero con un partido menos disputado. Una derrota dejaría muy tocados en la tabla a los valencianistas.

¿Qué tiene que hacer el Valencia CF para pasar a cuartos?

El Valencia está obligado a quedar entre los dos primeros de grupo para pasar a cuartos. La primera plaza se antoja complicada ya habiendo perdido contra el Barça, que parece imparable. Sin embargo, la segunda posición está al alcance de la mano y el primer paso es vencer al Espanyol para sumar seis puntos en la clasificación. Entonces, al Valencia ya solo le quedará el debi frente al Villarreal, el cual disputará el viernes a las 13:30 horas y en el que probablemente también estará obligado a ganar.

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Clasificación actual del grupo D