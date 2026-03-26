Botubot responde a Poli Rincón: "Las cosas no pasaron como él dice"

El exjugador del Real Madrid y el Betis Poli Rincón ha provocado que Manuel Botubot, bravo defensa del Valencia CF en los años 80, haya tenido que salir a la palestra en redes sociales para replicar a las palabras del actual comentarista en 'Tiempo de juego' de la Cadena Cope. En un relato lleno de datos erróneos, el que fuera delantero de la selección española saca pecho y se ríe del encontronazo que tuvo en el estadio Luis Casanova en octubre de 1980 con el defensor gaditano que defendió la camiseta valencianista entre 1976 y 1984.

En la jornada 7 de la temporada 1980/81, que concluyó con la primera de las dos ligas consecutivas que levantó la Real Sociedad, el Valencia recibía en casa al Real Madrid. Poli ya había dejado el Betis, al que luego regresaría, para enrolarse en las filas del equipo madridista, que no ganó aquella Liga. Ni tampoco el partido en Mestalla, lo hizo el Valencia con "dos golazos de Mario Alberto Kempes", tal y como aclaran en redes sociales los seguidores del Valencia María Pascual (@BgsPgs) y '107 años robándonos (@hasidoelseis).

Primero, el testimonio de Poli Rincón contando con tono jocoso y fanfarrón lo sucedido, según su versión: "Botubot le estaba dando a Pineda lo que no estaba en los escritos. Yo me pongo a calentar, aunque ya estaba yo más caliente que el palo de un churrero, no te puedes ni imaginar, y entro al campo. Voy andando y Botubot me pone la mano en la cara, y le digo: 'Yo no soy este, yo te meto un hostión que te arranco la cabeza'... y él me vuelve a poner la mano en la cara y le hago 'puuuum'. Le partí los dos labios, chorreando de sangre, el diente al suelo... ¡un espectáculo! La suerte que tuve es que el línea habló con el arbitro y le dijo que me había pegado él a mí primero, entonces nos echaron a los dos, y ganamos 0-1, ¡ahí está! Hay que saber hacer estas cosas... Nos llevamos los tres puntos y la 'liguita' para casa".

Conocidas las palabras en la radio de Rincón, Botubot contestó del siguiente modo en la red social 'X': "No puedo entender que, en esta tan bonita profesión como es la nuestra, se hagan graciosos unos hechos que quedaron en los terrenos de juegos... cuando, en realidad, las cosas no sucedieron de la manera que él las dice. Pienso que las cosas que ocurren en el terreno, se quedan ahí...".

Reacciones del valencianismos aclarando los hechos

Las reacciones de los valencianistas aclararon a qué partido se estaba refiriendo Rincón, partido que no ganó el Madrid, sino el Valencia, como puede observarse en Chiberche.net.

Regreso con un Betis abroncado en València

En septiembre de 1987 hubo otro encuentro para el 'recuerdo' con Rincón. Esta vez venía al Luis Casanova con el Betis, un equipo que por entonces no caía demasiado bien al valencianismo, ya que su empate con el Cádiz en la Liga 85/86 colaboró para el descenso del equipo valenciano.

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Los verdiblancos fueron recibidos con bronca. Rincón se lesionó en el 25 por una entrada de Arias, aunque el bético pudo jugar sin problemas a la siguiente jornada, en la que el valencianista cumplió un partido de sanción. El Valencia ganó en el primer cara a cara con el Betis tras el descenso con un tanto del hoy técnico del Alavés, Quique Sánchez Flores.