Giro en el caso Ramazani de cara al mercado en el Valencia CF

Ramazani es uno de esos jugadores que han dado un giro de 180 grados desde el mercado de invierno. Entonces, en enero, el belga estaba en el mercado. Se le enseñó la puerta de salida en varias ocasiones, se valoraron todos los escenarios y la sensación es que su estancia en Mestalla estaba amortizada. Sin embargo, una vez cerró la ventana de enero todo cambió. El belga se hizo con el puesto a base de fútbol, de alguna lesión de compañeros y de su química con Sadiq, que llegó este 2026 para sumarse al Valencia y para sumar a Ramazani.

Con el mercado todavía abierto, Ramazani salió al campo contra el Espanyol para aprovechar los minutos finales. Un 'ratito' en el que se convirtió en protagonista inesperado. El árbitro señaló penalti y ahí que fue el extremo belga para situarse a once metros de la gloria. Su primera voltereta fue una carta de presentación a Mestalla y un gesto al banquillo de que se podía contar con él. Contra el Betis en La Cartuja iba a tener minutos e iba a ser de nuevo un revulsivo. Así lo reconocía Corberán en rueda de prensa, pero una lesión en la defensa le quitó esa posibilidad. Sí la tuvo contra el Madrid con algo más de diez minutos, para después en el Derbi contra el Levante ser titular. Su primera titularidad este año. Gol, victoria y papel diferencial.

Sus números desde entonces

Ramazani es uno de los máximos goleadores del equipo y eso que lleva cuatro ratos jugando. De titular concretamente seis duelos, todos ellos tras el cierre de mercado. Y eso habla de su rol antes y después de esa ventana de enero. Por su parte, el extremo, que juega también por dentro en muchas ocasiones, marcó ante Villarreal y Osasuna también desde los once metros. Desde ahí se ha vuelto un seguro de vida, pero lo que más sorprende es su implicación durante los partidos. Se vio contra el Alavés con una amarilla cortando una contra y eso lejos de ser algo negativo demuestra que no solo está aportando en ataque, sino que ha dado un cambio mental en defensa.

Por su parte, además de ese gol contra el Levante en el Derbi en jugada (no de penalti), Ramazani sumó otro del mismo tipo contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Los dos fuera de casa y los dos en contextos de máxima necesidad. Y ambos sirvieron para ganar.

Situación contractual

Ramazani está cedido en el Valencia CF, pero no ve con malos ojos continuar en el futuro en Mestalla. Está feliz en Valencia, se siente arropado en el vestuario y de cara al cuerpo técnico su rol ha cambiado. Además no escapa la necesidad que tiene el club de asegurarse futbolistas de cara a la próxima temporada. Sobre todo porque también se va a trabajar la vía Lucas Beltrán, ni mucho menos adelantada, y Raba abandonará salvo sorpresa su sitio en el equipo.

Rioja y Duro se abrazan con Ramazani / LaLiga

Ahora, el gran problema viene en que hay muchas operaciones abiertas, algunas de ellas con una inversión económica importante y la vía Ramazani puede demorarse en el tiempo salvo que el Leeds pusiera muchas facilidades. Cabe recordar que tiene contrato en el club inglés hasta 2028, algo que hace que no tenga demasiada prisa en negociar el conjunto de la Premier.

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En cualquier caso, la realidad es que Ramazani ha pasado de ser una salida clara incluso en invierno, a estar valorándose la opción de que continúe en la entidad más allá de verano de 2026.