Ismael Bocanegra

La redacción de SUPER opina sobre el futuro de los 9 futbolistas que acaban contrato en el Valencia CF

Hasta el momento, más de 2000 valencianistas se han pronunciado con su voto sobre los nueve jugadores de la plantilla que no tienen el futuro asegurado de cara a la temporada 26/27: Agirrezabala, Dimitrievski, Thierry, Unai Núñez, Cömert, Saravia, Guido, Beltrán y Ramazani. En el vídeo puedes ver cómo opinan el director de SUPER, Pablo Leiva, y los redactores Pascu Calabuig, Álvaro García-Granero e Ismael Bocanegra. ¿Tú qué harías si fueses el director deportivo/secretario técnico que busca el Valencia? Déjanos tu opinión en la encuesta.