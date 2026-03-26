La Selección juega en casa: El 'orgullo Mundial' del fútbol valenciano

La Selección Española arranca su preparación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá a ritmo de Comunitat Valenciana. El combinado nacional disputará está viernes (21:00) contra Serbia el primero de los amistosos de la última ventana FIFA. Y lo hará en el Estadio de La Cerámica de Vila-real con el aliento de la afición valenciana en las gradas y el talento en el campo de hasta cinco internacionales nacidos en la Comunitat: Cristhian Mosquera (Alacant), Carlos Soler (València), Ferran Torres (Foios), Alejandro Grimaldo (La Pobla de Vallbona) y Pablo Fornals (Castelló de la Plana). Los cinco futbolistas de la 'terreta' posaron para SUPER durante el viaje de Las Rozas a tierras castellonenses. Todo un 'orgull' Mundial para el fútbol y el deporte valenciano.

A pesar de que los cuatro clubes valencianos de LaLiga, el Valencia CF, el Levante UD, el Villarreal CF y el Elche CF, no tienen ningún representante en la última lista de De la Fuente, la Comunitat Valenciana es la autonomía que más internacionales aporta a la Roja junto a Cataluña (Joan García, David Raya, Pau Cubarsi, Dani Olmo y Lamine Yamal) y al País Vasco (Unai Simón, Martín Zubimendi, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal y el nacionalizado Aymeric Laporte). En este sentido, el fútbol valenciano está por delante de otras regiones importantes en el fútbol español como Andalucía o Madrid.

Para los cinco será un partido tan especial en lo emocional (tendrá muchos amigos y familares en las gradas) como importante en lo deportivo. El España-Serbia a las puertas del Mundial no tiene nada de amistoso. De la Fuente tiene cerrada gran parte de la lista definitiva del Mundial, pero todavía quedan plazas en el aire y tanto los amistosos internacionales de marzo como la recta final de la temporada va a ser determinante para la toma de decisiones.

Ferran (Barcelona) y Grimaldo (Bayer Leverkusen) son los que menos tienen por qué preocuparse. El delantero es una de las opciones preferidas por el seleccionador para la posición de '9' junto a Oyarzabal y el lateral es fijo en la izquierda junto a Marc Cucurella. Fornals, avalado por su gran campaña en el Real Betis, tiene razones para demostrarle al seleccionador que tiene hueco en la banda a pesar de la competencia. No hay escaparate mejor para mostrarse que hoy a pocos kilómetros de su casa.

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Debut de Mosquera y reencuentro de Soler

La noche también puede ser mágica para Soler y Mosquera. Carlos se reencuentra con la Roja cuatro años después (no juega desde la eliminación del Mundial de 2022) tras haber recuperado su mejor versión en la Real Sociedad y Cristhian tiene la oportunidad de debutar en la Absoluta a sus 21 años en medio de su espectacular proyección con el Arsenal. Para los cinco es más que un amistoso. BIENVENIDOS A CASA.