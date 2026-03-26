El Valencia CF empata ante el Espanyol y se complica el pase a cuartos de final

Jarro de agua fría para el Valencia CF en el Mundial de Clubes de LaLiga Futures. El Alevín A blanquinegro rozó el triunfo ante el RCD Espanyol el un partido cerrado y con pocas ocasiones, pero se le escapó la victoria en la última jugada del partido, teniéndose que conformar con un reparto de puntos que complica mucho sus opciones de clasificarse a cuartos de final con solo un partido de fase de grupos por delante.

El Valencia afrontaba el partido ante el Espanyol con la obligación de ganar tras haber sumado un triunfo y una derrota en los primeros dos partidos. El Alevín A jugó un partido inteligente, muy serio en defensa y con más ocasiones que su rival. De hecho, en el ecuador de la segunda mitad obtuvo su premio mediante un golazo desde la frontal de Ian que daba ventaja a los valencianistas y acercaba la clasificación a los cuartos de final.

Mala fortuna final

Pudo sentenciar el Valencia con hasta dos ocasiones muy claras, pero la fortuna no estaba de su parte. Aún así, los blanquiengros estaba defendiendo bien y al Espanyol se le hacía imposible crear peligro, hasta que un golpe de mala fortuna lo cambió todo. En la última jugada del partido, el conjunto catalán trenzó un buena jugada que concluyó en un cabezazo en el segundo palo. El balón le llegó a las manos al guardameta, pero se le escapó y terminó cruzando la línea de gol por escasos centímetros. El árbitro dio el gol y decretó el final del partido.

¿Qué necesita el Valencia CF para clasificarse a cuartos?

El Valencia ya no depende de sí mismo. Tras tres partidos disputados, suma cuatro puntos y solo tiene un partido por delante, el que disputará ante el Villarreal este viernes. El Barça es líder de grupo, y salvo sorpresa pasará como primero de grupo, por lo que el Valencia necesita que el Espanyol pinche en los dos partidos restantes para tener opciones. Al conjunto perico todavía le restan dos partidos, uno ante el Barça y el último ante el Shangai Port, colista del grupo. En caso de perder ante el cuadro azulgrana y ganar al conjunto chino, la diferencia de goles desempataría en la clasificación entre Valencia y Espanyol.

El Villarreal también tiene opciones pero tiene que ganar sus dos partidos restantes y que tanto Espanyol como Valencia no ganen ninguno de los que le restan.

Noticias relacionadas

Clasificación grupo D