Un valencianista y un granota, en el mejor once del mes de LaLiga

La jornada 29 de LaLiga, la última disputada antes del alto en el camino al fútbol de clubes por compromisos internacionales, fue positiva para todos los equipos valencianos. Valencia, Levante, Villarreal y Elche ganaron sus respectivos compromisos y dieron un paso importante en su carrera por el objetivo final de la temporada.

El Levante sueña y el Valencia se plantea objetivos ambiciosos

Para los granota, la victoria ante el Oviedo dio continuidad a una gran dinámica de resultados en las últimas semanas que ha permitido al equipo de Luis Castro reengancharse definitivamente a la lucha por la permanencia. Por su parte, el último mes de competición también ha sido positivo para el Valencia, que parece haber dejado atrás definitivamente los fantasmas del descenso y puede, incluso, plantearse objetivos más ambiciosos como el de los puestos europeos.

Espí celebra su primer gol contra el Oviedo. / EDUARDO RIPOLL

Cömert y Espí, representantes en el mejor once de LaLiga

El buen desempeño de ambos conjuntos durante el mes de marzo ha tenido su recompensa en el portal 'whoscored' que ha publicado este jueves su once del mes de LaLiga y ha incluido a Carlos Espí, como representante granota, y a Eray Cömert, del lado valencianista.

Espí, el goleador del mes

Lo de Carlos Espí en los mejores onces del mes, los haga quien los haga, era un secreto a voces. El jugador granota es el delantero del momento después de haber anotado seis goles en los últimos cinco partidos y haberse convertido en el principal responsable de que el Levante siga optando a la permanencia.

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Cömert, su mejor momento como valencianista

La solidez defensiva tiene mucho que ver en la mejoría del Valencia y ahí Eray Cömert ha sido uno de los jugadores más destacados. Junto a Unai Núñez y Tárrega, el suizo ha dado un paso al frente en las últimas semanas y está rindiendo mejor que nunca desde que llegó a Mestalla. Cabe recordar que el de Cömert parecía un fichaje condenado al fracaso después de que no haya tenido continuidad desde su llegada y haya encadenado varias cesiones tras ser considerado un descarte.