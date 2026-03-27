Jorge Bartual, nuevo preparador de porteros del Atlético Saguntino en su lucha por el ascenso

El Atlético Saguntino ha dado un paso importante en su estructura técnica con la incorporación de Jorge Bartual, exguardameta del Valencia CF, quien se encargará de la preparación de porteros del club. Bartual, quien formó parte de la primera plantilla del equipo che durante seis temporadas, llega al club saguntino en un momento clave, cuando el equipo pelea por conseguir el ascenso a la Segunda RFEF. Hace unos años, el exguardameta, que compartió competencia con metas como Zubizarreta o Cañizares, trabajó en el cuerpo de Rafa Benítez en el Dalian Yifang FC chino.

Bajo la dirección de Guillem Beltrán, el Atlético Saguntino ocupa actualmente la tercera plaza del Grupo VI de Tercera RFEF con 47 puntos, lo que le asegura un puesto en la promoción. El líder de la categoría, Castellonense, con 57 puntos, mantiene la plaza de ascenso directo, aunque el equipo de Sagunto sigue en su búsqueda por acercarse a ese codiciado puesto.

Bartual, nacido en València en 1971, comenzó su carrera en las categorías inferiores del Valencia CF, donde defendió la portería del Valencia Mestalla durante varias campañas en los años 90. En la temporada 1995-96, hizo su debut en la primera plantilla, acumulando ocho partidos en Primera División. Además, formó parte de los exitosos equipos que conquistaron la Copa del Rey en la 1998-99 y la Supercopa de España en la 1999-2000.

Retirada tras un breve paso por Tenerife y Cuenca

Bartual, retirado a principios de la década de 2000 tras pasar por el CD Tenerife y el Quintanar del Rey (Cuenca), se ha unido al cuerpo técnico del Atlético Saguntino, donde trabajará con el portero titular Diego Huesca, quien ha sido el encargado de defender la portería en la mayoría de los partidos de la temporada. Además, Bartual también se encargará de la formación de Claudio Pardo, joven portero valenciano que se perfila como una de las futuras promesas del club.

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Con esta incorporación, el Atlético Saguntino refuerza su estructura técnica para seguir luchando en la recta final de la temporada y mantener vivas sus aspiraciones de ascenso, mientras Bartual aporta su experiencia en la formación de los guardametas en un momento clave para el equipo.