Eray Cömert, la última gran esperanza mundialista del Valencia CF

Hasta cinco jugadores nacidos en las fronteras de la Comunitat Valenciana están en la convocatoria del seleccionador de España, Luis de la Fuente, con ocpiones de vestirse La Roja en el próximo Mundial de fútbol. Ningún valencianista ha sido llamado a filas a La Roja, lo que pone en riesgo el concurso de algún futbolista del club en la Copa del mundo, una circunstancia que en este siglo únicamente sucedió en Brasil 2014, y que anteriormente no ocurría desde México 1986. Allí, en tierras aztecas el único jugador de la entidad de Mestalla fue Wilmar Cabrera con Uruguay. Dentro de tres meses, ¿cuántos serán los valencianistas en América del Norte?

Después de la eliminación del combinado de Stole Stole Dimitrievski, Macedonia del Norte, en la repesca mundialista, a día de hoy, el único futbolista del Valencia CF con opciones firmes de jugar la próxima Copa del mundo es Eray Cömert, defensa suizo de 28 años con raíces turcas. Además, se da la circunstancia que es uno de los nueve jugadores del club cuyo contrato expira el 30 de junio de 2026, con lo que, si no renueva, su hipotética participación en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá sería solo durante las dos primeras semanas del torneo.

Oportunidad de mostrarse en el Suiza-Alemania

Presente en la última lista de Suiza, con la que no juega desde marzo de 2025 contra Luxemburgo, Cömert forma parte de la selección helvética que esta noche se enfrenta a Alemania en un amistoso de preparación en Berna. No obstante, las opciones de que el defensa del Valencia termine en la lista mundialista del entrenador Murat Yakin no son sencillas, ya que el técnico ha confeccionado un grupo en el que ha tenido que dejarse a algunos jugadores fuera por motivos físicos.

El excelente rendimiento de Cömert en la segunda vuelta de LaLiga le ha impulsado de vuelta a la selección, del mismo modo que lo había hecho con Filip Ugrinic, quien estaba más tiempo ausente en el equipo nacional suizo. Internacional en cuatro ocasiones, el centrocampista de 28 años no juega con su país desde noviembre de 2024. Ahora tenía una nueva oportunidad de mostrarse, pero la reaparición de las molestias en la rodilla que le persiguieron en la primera vuelta del torneo le ha obligado a quedarse en València... y perder este tren.

Otras posibilidades más reducidas

Más allá de Cömert y Ugrinic, con Dimitrievski fuera, el resto de probabilidades se reducen a Guido Rodríguez, con un exceso de competencia en el medio campo de la campeona del mundo, aunque el ex del Betis no arrojará la toalla hasta el final, y a que pudiera abrirse alguna puerta en la selección española, donde José Gayà no acude desde noviembre de 2023. Entre los que podrían albergar alguna esperanza sobresale el goleador Hugo Duro.

Presencia menguante con España en la era Meriton

La presencia de jugadores en la Roja, con especial hincapié en los Mundiales, ha caído en picado en la época Meriton. David Villa David Silva, Juan Mata y Carlos Marchena se proclamaron campeones del mundo en Sudáfrica 2010. A partir de entonces, solo han estado en una cita mundialista como valencianistas los españoles Rodrigo Moreno y Guillamón. En 2014 no hubo ni un solo seleccionado con el equipo nacional.

Una ausencia total de valencianistas sería, incluso, mucho más sonada. Desde el Mundial 1978 con Mario Kempes en plan estelar, el club ha tenido al menos un representante en cada una de las diez copas mundiales de la FIFA disputadas. Hoy, la gran esperanza es Eray Cömert, único internacional absoluto con una selección viva en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los suizos están encuadrados en el grupo B de la Copa del Mundo junto con Catar, Canadá y Bosnia o Italia.

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Renovación, pendiente

En cuanto a las opciones de renovar, lo hecho por el jugador en la segunda vuelta ha alimentado sus posibilidades de seguir en el Valencia a partir del verano. Sin embargo, el Valencia aún está en un periodo de análisis y calibrando alternativas con las que completar el grueso de centrales de la próxima temporada. El suizo forma parte de esa terna de opciones que se barajan.