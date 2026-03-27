Directo| Sigue el partido decisivo para el Valencia entre Barcelona y Espanyol en LaLiga FC Futures

La jornada decisiva de la fase de grupos en LaLiga FC Futures mantiene en vilo al Valencia CF, que depende directamente del resultado entre FC Barcelona y RCD Espanyol (18:30) para asegurar su clasificación. Tras sumar siete puntos en tres encuentros (empate frente al Espanyol (1-1) y una convincente victoria ante el Shanghái Port (3-0) y Villarreal (3-1), el conjunto valencianista ha hecho los deberes, pero no tiene el control total de su destino. La igualdad en el grupo y los múltiples escenarios posibles convierten este último partido en un auténtico desenlace de alta tensión.

Las combinaciones son claras pero exigentes: al Valencia le favorece una victoria del Barcelona por dos goles o un ajustado 1-0, mientras que un 1-2 complicaría todo hasta el extremo de igualar la clasificación. Por detrás, el Villarreal CF aún mantiene opciones, aunque más remotas, tras un recorrido irregular marcado por derrotas ante los equipos catalanes y un triunfo agónico frente al Shanghái Port. Con este escenario, todas las miradas están puestas en el decisivo choque entre Barça y Espanyol, un partido que no solo definirá el liderato del grupo, sino también el destino de un Valencia que aguarda con incertidumbre y esperanza.

Directo | Sigue el partido entre F.C.Barcelona y R.C.D. Espanyol de LaLiga Futures