Directo | Sigue el partido entre Valencia y Villarreral de LaLiga Futures

Este viernes, 27 de marzo, llega la jornada clave en la fase de grupos del primer Mundial de clubes sub-12, en el que participan ocho equipos españoles, dos de ellos de la Comunitat Valenciana: Valencia CF y Villarreal CF.

Antes de que arranque la última fecha del grupo, el Valencia es segundo con cuatro puntos en dos partidos tras el empate ante el Espanyol (1-1) y la victoria por tres goles a cero contra el Shanghái Port. Un punto menos suma el Villarreal, por lo que los amarillos lo tienen todavía más complicado después de las derrotas a manos de los dos rivales catalanes del grupo -ante los que encajó, sin anotar ninguno, un total de cinco goles- y el triunfo 'in extremis', en el último segundo, frente a los alevines chinos (2-1).

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