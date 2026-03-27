Horario y dónde ver la jornada clave de Valencia y Villarreal en el Mundial de Clubes LaLiga Futures

Este viernes, 27 de marzo, llega la jornada clave en la fase de grupos del primer Mundial de clubes sub-12, en el que participan ocho equipos españoles, dos de ellos de la Comunitat Valenciana: Valencia CF y Villarreal CF.

El Villarreal y el Valencia, precisamente, comparten espacio en el grupo D, donde se ha confirmado ya el primer clasificado para los cuartos de final: el FC Barcelona. Los dos conjuntos valencianos se enfrentan este mediodía en Brunete, a partir de las 13:30 horas, con las cosas muy claras. Solo el que gane mantendrá sus opciones de avanzar como segundo a la siguiente ronda. El empate no servirá de nada, salvo que catástrofe del Espanyol en los dos partidos que le restan por jugar hoy mismo.

Antes de que arranque la última fecha del grupo, el Valencia es segundo con cuatro puntos en dos partidos tras el empate ante el Espanyol (1-1) y la victoria por tres goles a cero contra el Shanghái Port. Un punto menos suma el Villarreal, por lo que los amarillos lo tienen todavía más complicado después de las derrotas a manos de los dos rivales catalanes del grupo -ante los que encajó, sin anotar ninguno, un total de cinco goles- y el triunfo 'in extremis', en el último segundo, frente a los alevines chinos (2-1).

Antes de su partido, los dos valencianos aguardan un improbable 'pinchazo' de los 'periquitos' contra el Shanghái (12:00 h), que ya no cuenta con ninguna opción de acceder a cuartos. Si el Espanyol se impone, además, el panorama se oscurecerá muchísimo, en especial, para un Villarreal con el 'goal average' muy adverso.

El vencedor del derbi valenciano, de todos modos, tendrá que esperar casi a última hora de la jornada de este viernes para conocer cuál es su desenlace. A las 18:30 horas comenzará el Barcelona - Espanyol. Si los de Cornellà consiguen un empate, y previamente no han fallado por la mañana, serán ellos que acompañarán al Barça hacia los cuartos.

Así está la clasificación del grupo D antes de que este viernes arranque su última jornada a falta de tres partidos / LaLiga

La jornada, en general, arranca a las 10:30 horas en Brunete, clásica localidad en la que la LaLiga organiza tradicionalmente los campeonatos alevines con los mejores clubes del país. Esta semana, el municipio madrileño acoge, en el Estadio Municipal Los Arcos, el I Mundial de clubes categoría sub-12 LaLiga Futures.

Hora y dónde ver los partidos

Para quienes deseen ver el torneo en directo, la retransmisión televisiva en España es muy amplia. LaLiga Futures Mundial sub-12 puede verse a través de DAZN, GOL, Teledeporte, LaLiga TV Bar, LaLiga Hypermotion TV, LaLiga+ y LaLiga Inside.

Además, para los que están en el extranjero, también está disponible en el canal internacional de LaLiga, la OTT oficial de LaLiga+ y los perfiles oficiales de LaLiga en YouTube, Facebook, X, Twitch y TikTok.

Horario del grupo D este viernes

- 12:00 RCD Espanyol de Barcelona VS. Shanghái Port FC

- 13:30 Valencia CF VS. Villarreal CF

- 18:30 FC Barcelona VS. RCD Espanyol de Barcelona

Cartel de prestigio internacional

Aparte de Valencia y Villarreal, los otros seis equipos españoles en el torneo son Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Espanyol, Betis y Sevilla. Junto a ellos, hay cinco equipos de las mejores ligas europeas: Arsenal FC (Inglaterra), FC Inter de Milán (Italia), Paris Saint-Germain (Francia), Bayer Leverkusen (Alemania) y Galatasaray SK (Turquía).

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Los mejores de América también están en Brunete (Madrid): Boca Juniors y River Plate representan a Argentina, y Palmeiras y Flamengo, a Brasil. No falta el Inter Miami de Estados Unidos; el Wydad de Marruecos; y el Shanghai Port FC chino.