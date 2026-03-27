Plan de trabajo del Valencia: tres días de descanso para recargar pilas

La plantilla del Valencia CF descansará tres días en el último parón de selecciones de la temporada antes de afrontar el tramo final y decisivo de LaLiga EA Sports con el objetivo de certificar la permanencia de manera matemática lo antes posible y, si los resultados lo permiten, luchar por entrar en competición europea. El equipo de Carlos Corberán regresará el lunes a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna a las 11:30 horas para retomar la preparación del partido del domingo en Mestalla ante el Celta de Vigo, al que llega en la duodécima posición con 35 puntos después de su victoria ante el Sevilla.

A falta de nueve partidos para el final de temporada, los valencianistas están a siete puntos de distancia del descenso y a seis del sexto puesto que marca la Liga Conferencia. Justamente, ese lugar lo ocupa el equipo gallego, su próximo rival, aunque si se dan una serie de resultados el séptimo lugar también podría dar entrada a Europa.

Calendario de partidos

Después del partido del Celta de Vigo, el Valencia tendrá dos partidos lejos de Mestalla. El equipo blanquinegro visitará al Elche y al Mallorca, dos equipos inmersos en la pelea por evitar el descenso y cerrará el mes de abril como local ante el Girona, que tiene actualmente un punto menos que el equipo valenciano. Ya en mayo, recibirá al Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Barcelona, mientras que visitará al Athletic y Real Sociedad.

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