La traca de Forment: pólvora para un gol eterno en Mestalla

València no olvida. Y cuando recuerda, lo hace a su manera: con ruido, con emoción y con pólvora. Este 28 de marzo, el valencianismo vuelve a mirar atrás para revivir uno de esos momentos que no se borran con el paso del tiempo. Se cumplen 55 años del gol de José Vicente Forment, una diana que empujó al Valencia CF hacia la gloria y que hoy sigue latiendo en la memoria colectiva de su afición. Lo hará, una vez más, a través de la ya tradicional traca que lleva su nombre.

Un gol que marcó una época

Aquel tanto, celebrado en un Mestalla abarrotado, llegó en un momento decisivo de la temporada 1970-71. El Valencia peleaba el título liguero en un pulso constante con gigantes como el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Cada partido era una final, cada jugada una oportunidad para acercarse a un sueño largamente perseguido.

En ese contexto apareció Forment. Delantero de oportunismo y carácter, simbolizaba el camino del futbolista hecho en casa: desde las categorías inferiores hasta el primer equipo. Su gol ante el RC Celta de Vigo no solo decidió un partido; fue un paso firme hacia un título que acabaría devolviendo al club a lo más alto del fútbol español. Un instante que hizo estallar Mestalla y que, más de medio siglo después, sigue resonando.

El origen de una tradición “excéntrica”

La historia de la traca de Forment no comienza en los años 70, sino mucho más tarde. En 2018, el escritor Rafa Lahuerta impulsó una iniciativa tan singular como cargada de simbolismo: recuperar la tradición de lanzar tracas para celebrar hitos futbolísticos, como se hacía antaño en los estadios.

Aquella primera edición fue casi íntima. Apenas una decena de personas, junto al propio Forment y su mujer, se reunieron para rendir homenaje a aquel gol que cambió la historia del valencianismo. No había grandes medios ni organización compleja. Solo memoria, pólvora y sentimiento. Pero fue suficiente para encender una chispa que no tardaría en crecer.

De reunión simbólica a acto multitudinario

El punto de inflexión llegó en 2019, cuando el colectivo Ultimes Vesprades a Mestalla (UVAM) tomó el relevo organizativo. Con su implicación, la traca ganó dimensión: mayor presencia de aficionados, cobertura mediática y una estructura más definida que consolidó el acto como una cita fija en el calendario sentimental del valencianismo.

La pandemia interrumpió momentáneamente esta evolución. En 2020 no pudo celebrarse el acto, y en 2021, con restricciones aún vigentes, la iniciativa se adaptó a las circunstancias. Desde UVAM se optó por sorprender a Forment en su domicilio, acompañado por un pequeño grupo de aficionados y exjugadores. Un gesto más íntimo, pero igualmente cargado de significado.

Un símbolo de identidad valencianista

La traca de Forment es mucho más que un homenaje puntual. Es la representación de un valencianismo que se reconoce en su historia, en sus héroes y en sus tradiciones. Un acto que conecta generaciones y que reivindica el orgullo de pertenencia en momentos complejos.

Marzal, el ilustrador prende la traca, con Forment y Sergio cerca (2025) / F. Bustamante

En un contexto actual en el que el club atraviesa una etapa delicada, con el equipo lejos de sus aspiraciones históricas, la traca adquiere aún más valor. Funciona como un recordatorio de lo que fue el Valencia y de lo que puede volver a ser. Un anclaje emocional en tiempos de incertidumbre.

Un acto abierto y lleno de cultura valenciana

La edición de este año, que conmemora el 55 aniversario, vuelve a crecer en contenido y participación. El acto, abierto a cualquier aficionado, contará con una presentación inicial y un discurso que rememorará la gesta de 1971. Además, Forment recibirá una ilustración conmemorativa del diseñador Arturo Marzar, en un gesto que une fútbol y cultura.

Ilustración de la traca del gol de Forment del 2026 / Arturo Marzal

La música también tendrá su espacio. Estará presente Francisco Fran, vocalista del grupo La Gran Esperanza Blanca, conocido por sus canciones vinculadas al sentimiento valencianista. En esta ocasión interpretará “Sarrià 71”, una pieza especialmente significativa que rememora la consecución del título y que cuenta con el aprecio del propio Forment.

Forment, el espejo del valencianismo

La figura de José Vicente Forment representa un ideal que trasciende generaciones. Canterano, jugador del primer equipo y autor de un gol decisivo, encarna el sueño de cualquier aficionado: defender el escudo, triunfar en Mestalla y formar parte de la historia del club.

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Por eso, cada estallido de la traca no es solo un recuerdo. Es una reafirmación. Un homenaje a un futbolista, a un momento y a una manera de entender el fútbol. Porque en València, hay goles que no se olvidan. Y mientras haya pólvora, el de Forment seguirá celebrándose como el primer día.