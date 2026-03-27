El Valencia, eliminado del Mundial de clubes de LaLiga FC Futures

El Valencia CF se despide de LaLiga FC Futures con la sensación amarga de haberse quedado a un solo gol de la clasificación. El empate (1-1) entre FC Barcelona y RCD Espanyol en la última jornada de la fase de grupos deja fuera al conjunto valencianista, que dependía de un resultado más favorable para avanzar a la siguiente ronda del prestigioso torneo internacional sub-12.

Un desenlace cruel tras una fase de grupos de máxima igualdad

El grupo ha estado marcado por una competitividad extrema, donde cada gol ha tenido un peso determinante. El Valencia cierra su participación con siete puntos tras empatar ante el Espanyol y vencer con solvencia al Shanghái Port y al Villarreal, resultados que, en la mayoría de escenarios, habrían sido suficientes para seguir adelante. Sin embargo, la combinación final no acompañó y ese tanto que faltó (ya fuera a favor o en contra de sus rivales directos)terminó siendo decisivo en una clasificación apretadísima.

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Un torneo notable que deja una base prometedora para el futuro

Más allá de la eliminación, el rendimiento del equipo valencianista ha sido más que positivo. Los jóvenes demostraron personalidad, talento y capacidad competitiva en un torneo de alto nivel, destacando especialmente en la victoria frente al conjunto chino y en tramos del empate ante el Espanyol. La victoria en el derbi ante el Villarreal CF también reflejó el potencial de una generación que ha competido de tú a tú ante algunas de las mejores canteras.

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El desenlace deja un sabor agridulce, pero también refuerza la idea de que el Valencia ha estado a la altura en un contexto de máxima exigencia. La eliminación por un margen tan estrecho evidencia tanto la dureza del formato como el alto nivel del grupo, donde cualquier detalle marcaba la diferencia. A pesar del golpe, la experiencia adquirida y el rendimiento mostrado invitan al optimismo de cara al futuro.