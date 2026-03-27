La clasificación del Valencia CF, a la espera del Barcelona-Espanyol: ¿qué necesita el alevín?
El Valencia CF cumplió con su parte y lo hizo con autoridad. El conjunto de Mestalla se impuso por 3-1 al Villarreal CF en el último partido de la fase de grupos, un resultado que mantiene vivas sus aspiraciones y refuerza la sensación de crecimiento competitivo del equipo.
Con este triunfo, el Valencia se coloca en tercera posición, empatado a puntos con el RCD Espanyol. La diferencia de goles, sin embargo, sigue marcando una ligera desventaja para los valencianistas (+4 frente al +5 de los pericos), aunque el escenario está lejos de ser definitivo.
Y es que todas las miradas se dirigen ahora al duelo entre el Espanyol y el FC Barcelona, que se disputa a las 18:30. El conjunto azulgrana ha sido hasta ahora el rival más sólido del grupo: pleno de victorias, solo un gol encajado y una capacidad ofensiva que lo convierte en favorito indiscutible.
En este contexto, en Valencia hay motivos para creer. Un triunfo del Barcelona por 1-0 clasificaría directamente al Valencia CF, ya que, a igualdad en goles encajados, los de Mestalla cuentan con un mayor número de goles a favor. Incluso en escenarios más ajustados, las cuentas mantienen opciones abiertas.
El caso más delicado llegaría con una derrota del Espanyol por 2-1, resultado que igualaría todos los parámetros entre ambos equipos. Sin embargo, si los catalanes caen por 3-2 o por una diferencia mayor de goles manteniendo ese margen mínimo, serían ellos quienes avanzarían de ronda.
Así, el Valencia CF queda a la espera, con los deberes hechos y la ambición intacta. Mestalla aguarda pendiente de lo que ocurra en ese último partido, confiando en que el desenlace haga justicia a un equipo que, al menos sobre el césped, ha demostrado merecer seguir adelante.
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